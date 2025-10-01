นักคณิตศาสตร์ แจกสูตรคำนวณ ถูกหวย 14 ครั้ง โกยเงินร้อยล้าน ไม่ต้องพึ่งเลขเด็ด
เรื่องจริง สเตฟาน แมนเดล นักคณิตศาสตร์ ใช้สูตรคำนวณ ซื้อหวยทุกความเป็นไปได้ เจาะระบบลอตเตอรี่ ถูกรางวัล 14 ครั้ง จน FBI ต้องสอบสวน
ในช่วงทศวรรษ 1990 สเตฟาน แมนเดล (Stefan Mandel) นักคณิตศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ชาวโรมาเนีย-ออสเตรเลีย ได้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ คือการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถึง 14 ครั้งทั่วโลก จน FBI กับ CIA ต้องเข้ามาลงมือสอบสวน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาผิดได้
เมื่อคณิตศาสตร์มาแทนที่ “เลขเด็ด” แมนเดลไม่เคยเชื่อในเรื่องของโชคช่วยหรือ เลขนำโชค แต่เขาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สร้างระบบการคำนวณขึ้นมา เขามองเห็นว่า วิธีเดียวที่จะรับประกันการถูกรางวัลได้ 100% คือการซื้อสลากทุกชุดตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมด
แต่ว่า กลยุทธ์นี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อ “เงินรางวัลแจ็กพอตมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนในการซื้อสลากทุกใบอย่างน้อย 3 เท่า” ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงแทบเป็นศูนย์และรับประกันผลกำไร
กลยุทธ์ 6 ขั้นตอนสู่การเป็นเศรษฐี
แมนเดลสรุป 6 ขั้นตอน สูตรการถูกหวยไว้ง่ายๆ ว่า 1. คำนวณหาจำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมดของชุดตัวเลข (เช่น ลอตเตอรี่ที่ให้เลือก 6 ตัวเลขจาก 1-40 จะมีทั้งหมด 3,838,380 ชุด) 2. จะลงมือก็ต่อเมื่อเงินรางวัลแจ็กพอตสูงกว่าต้นทุนรวมในการซื้อสลากทุกชุดอย่างน้อย 3 เท่า
สมมติว่าลอตเตอรี่ชนิดนี้ มีชุดตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมด 1,000,000 ชุด สมมติว่าสลากแต่ละใบราคา 50 บาท ดังนั้น ต้นทุนในการซื้อสลากทุกใบให้ครบทุกชุดตัวเลข คือ 50,000,000 บาท นี่คือ “ต้นทุน” ที่แมนเดลต้องจ่ายเพื่อการันตีว่าจะถูกรางวัล 100% จากนั้นคำนวณเงินรางวัลขั้นต่ำที่ต้องเป็น 50,000,000 บาท (ต้นทุน) × 3 = 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
หมายความว่า แมนเดลจะเริ่มแผนการของเขาก็ต่อเมื่อ เงินรางวัลแจ็กพอตต้องสูงกว่า 150 ล้านบาทขึ้นไป
3. เมื่อเริ่มแผน จะไม่ใช้เงินตัวเองซื้อ แต่รวบรวมเงินจากกลุ่มนักลงทุน เขาเคยระดมทุนจากคนได้มากถึง 2,500 คน 4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างและพิมพ์สลากที่ครอบคลุมทุกชุดตัวเลข ซึ่งในสมัยนั้นยังสามารถทำได้ 5. นำสลากที่พิมพ์เองไปซื้อและลงทะเบียนกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
6. ขึ้นเงินรางวัลและแบ่งผลกำไรให้กับนักลงทุน (เช่น ในปี 1987 เขาถูกรางวัล 1.3 ล้านดอลลาร์ แต่หลังจากหักค่าใช้จ่ายและแบ่งให้นักลงทุน เขาจะเหลือเงินประมาณ 97,000 ดอลลาร์)
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ FBI ต้องเคลื่อนไหว
เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือลอตเตอรี่ของรัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชุดตัวเลขที่เป็นไปได้เพียง 7,059,052 ชุด น้อยกว่าลอตเตอรี่อื่นๆ มาก เมื่อเงินรางวัลแจ็กพอตสูงถึง 15.5 ล้านดอลลาร์ ทีมของแมนเดลก็เริ่มแผนการ พวกเขาสามารถซื้อสลากได้ 6.4 ล้านใบ และโชคดีที่หนึ่งในนั้นคือใบที่ถูกรางวัล
ชัยชนะครั้งใหญ่นี้ทำให้แมนเดลตกเป็นเป้าของ FBI และ CIA ทันที แต่จากการสืบสวนพบว่าวิธีการของเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายในขณะนั้น ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม วิธีสุดระห่ำนี้ ทำให้ทั้งสหรัฐฯ และออสเตรเลียต้องแก้ไขกฎหมายลอตเตอรี่ใหม่ สั่งห้ามการพิมพ์สลากเองจากที่บ้าน และจำกัดการซื้อสลากในปริมาณมหาศาล ทำให้กลยุทธ์ของแมนเดลไม่สามารถทำซ้ำได้อีก
ชีวิตปัจจุบันของ เศรษฐีลอตเตอรี่ หลังจากความสำเร็จอันน่าทึ่ง แมนเดลได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบที่ประเทศวานูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ด้วยคณิตศาสตร์ ความกล้า และวินัย แม้แต่เกมที่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น โจทย์ปัญหาที่มีคำตอบ ได้
สูตรนี้ ใช้กับหวยรัฐบาลไทยได้ไหม
สำหรับคอหวยไทยที่กำลังยิ้มหวาน จะลองทำ ขอแสดงความเสียใจ เพราะเมื่อวิเคราะห์แล้ว ทำไม่ได้เด็ดขาด แทบเป็นไม่ได้เลย เพราะ ปัญหาใหญ่ คือเงินรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีเลข 6 หลัก คือตั้งแต่ 000000 ถึง 999999 หมายความว่ามีจำนวนสลากทั้งหมด 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หมายเลข ราคาหน้าสลากคือใบละ 80 บาท แต่ความจริงแม่ค้าขายกันใบละ 100 บาทขึ้นไป ดังนั้น ต้นทุนในการซื้อสลากให้ครบทุกหมายเลขคือ 1,000,000 หมายเลข × 80 บาท = มากกว่า 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)
รางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีมูลค่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) คุณต้องใช้เงินลงทุน 80 ล้านบาท เพื่อถูกรางวัลที่การันตีว่าจะได้เงินคืนมาเพียง 6 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ ขาดทุนทันที 74 ล้านบาท (นี่ยังไม่รวมรางวัลข้างเคียงและรางวัลอื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วก็ยังห่างไกลจากต้นทุน 80 ล้านบาทอยู่ดี)
อีกปัญหาคือ การจัดหาสลาก เราไม่สามารถสร้างหรือพิมพ์หมายเลขที่ต้องการได้ สลากทุกใบถูกพิมพ์และกำหนดหมายเลขมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว คุณจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาและซื้อสลากให้ครบทั้ง 1,000,000 หมายเลขจากผู้ค้ารายย่อยนับพันนับหมื่นราย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
