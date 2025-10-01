ข่าวต่างประเทศ

นักคณิตศาสตร์ แจกสูตรคำนวณ ถูกหวย 14 ครั้ง โกยเงินร้อยล้าน ไม่ต้องพึ่งเลขเด็ด

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 11:24 น.
209
สเตฟาน แมนเดล นักคณิตศาสตร์ ใช้สูตรคำนวณ ซื้อหวยทุกความเป็นไปได้ เจาะระบบลอตเตอรี่ ถูกรางวัล 14 ครั้ง จน FBI ต้องสอบสวน

เรื่องจริง สเตฟาน แมนเดล นักคณิตศาสตร์ ใช้สูตรคำนวณ ซื้อหวยทุกความเป็นไปได้ เจาะระบบลอตเตอรี่ ถูกรางวัล 14 ครั้ง จน FBI ต้องสอบสวน

ในช่วงทศวรรษ 1990 สเตฟาน แมนเดล (Stefan Mandel) นักคณิตศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ชาวโรมาเนีย-ออสเตรเลีย ได้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ คือการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถึง 14 ครั้งทั่วโลก จน FBI กับ CIA ต้องเข้ามาลงมือสอบสวน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาผิดได้

เมื่อคณิตศาสตร์มาแทนที่ “เลขเด็ดแมนเดลไม่เคยเชื่อในเรื่องของโชคช่วยหรือ เลขนำโชค แต่เขาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สร้างระบบการคำนวณขึ้นมา เขามองเห็นว่า วิธีเดียวที่จะรับประกันการถูกรางวัลได้ 100% คือการซื้อสลากทุกชุดตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมด

แต่ว่า กลยุทธ์นี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อ “เงินรางวัลแจ็กพอตมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนในการซื้อสลากทุกใบอย่างน้อย 3 เท่า” ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงแทบเป็นศูนย์และรับประกันผลกำไร

กลยุทธ์ 6 ขั้นตอนสู่การเป็นเศรษฐี

แมนเดลสรุป 6 ขั้นตอน สูตรการถูกหวยไว้ง่ายๆ ว่า 1. คำนวณหาจำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมดของชุดตัวเลข (เช่น ลอตเตอรี่ที่ให้เลือก 6 ตัวเลขจาก 1-40 จะมีทั้งหมด 3,838,380 ชุด) 2. จะลงมือก็ต่อเมื่อเงินรางวัลแจ็กพอตสูงกว่าต้นทุนรวมในการซื้อสลากทุกชุดอย่างน้อย 3 เท่า

สมมติว่าลอตเตอรี่ชนิดนี้ มีชุดตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมด 1,000,000 ชุด สมมติว่าสลากแต่ละใบราคา 50 บาท ดังนั้น ต้นทุนในการซื้อสลากทุกใบให้ครบทุกชุดตัวเลข คือ 50,000,000 บาท นี่คือ “ต้นทุน” ที่แมนเดลต้องจ่ายเพื่อการันตีว่าจะถูกรางวัล 100% จากนั้นคำนวณเงินรางวัลขั้นต่ำที่ต้องเป็น 50,000,000 บาท (ต้นทุน) × 3 = 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

หมายความว่า แมนเดลจะเริ่มแผนการของเขาก็ต่อเมื่อ เงินรางวัลแจ็กพอตต้องสูงกว่า 150 ล้านบาทขึ้นไป

3. เมื่อเริ่มแผน จะไม่ใช้เงินตัวเองซื้อ แต่รวบรวมเงินจากกลุ่มนักลงทุน เขาเคยระดมทุนจากคนได้มากถึง 2,500 คน 4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างและพิมพ์สลากที่ครอบคลุมทุกชุดตัวเลข ซึ่งในสมัยนั้นยังสามารถทำได้ 5. นำสลากที่พิมพ์เองไปซื้อและลงทะเบียนกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

6. ขึ้นเงินรางวัลและแบ่งผลกำไรให้กับนักลงทุน (เช่น ในปี 1987 เขาถูกรางวัล 1.3 ล้านดอลลาร์ แต่หลังจากหักค่าใช้จ่ายและแบ่งให้นักลงทุน เขาจะเหลือเงินประมาณ 97,000 ดอลลาร์)

ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ FBI ต้องเคลื่อนไหว

เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือลอตเตอรี่ของรัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชุดตัวเลขที่เป็นไปได้เพียง 7,059,052 ชุด น้อยกว่าลอตเตอรี่อื่นๆ มาก เมื่อเงินรางวัลแจ็กพอตสูงถึง 15.5 ล้านดอลลาร์ ทีมของแมนเดลก็เริ่มแผนการ พวกเขาสามารถซื้อสลากได้ 6.4 ล้านใบ และโชคดีที่หนึ่งในนั้นคือใบที่ถูกรางวัล

ชัยชนะครั้งใหญ่นี้ทำให้แมนเดลตกเป็นเป้าของ FBI และ CIA ทันที แต่จากการสืบสวนพบว่าวิธีการของเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายในขณะนั้น ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม วิธีสุดระห่ำนี้ ทำให้ทั้งสหรัฐฯ และออสเตรเลียต้องแก้ไขกฎหมายลอตเตอรี่ใหม่ สั่งห้ามการพิมพ์สลากเองจากที่บ้าน และจำกัดการซื้อสลากในปริมาณมหาศาล ทำให้กลยุทธ์ของแมนเดลไม่สามารถทำซ้ำได้อีก

ชีวิตปัจจุบันของ เศรษฐีลอตเตอรี่ หลังจากความสำเร็จอันน่าทึ่ง แมนเดลได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบที่ประเทศวานูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ด้วยคณิตศาสตร์ ความกล้า และวินัย แม้แต่เกมที่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น โจทย์ปัญหาที่มีคำตอบ ได้

สูตรนี้ ใช้กับหวยรัฐบาลไทยได้ไหม

สำหรับคอหวยไทยที่กำลังยิ้มหวาน จะลองทำ ขอแสดงความเสียใจ เพราะเมื่อวิเคราะห์แล้ว ทำไม่ได้เด็ดขาด แทบเป็นไม่ได้เลย เพราะ ปัญหาใหญ่ คือเงินรางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีเลข 6 หลัก คือตั้งแต่ 000000 ถึง 999999 หมายความว่ามีจำนวนสลากทั้งหมด 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หมายเลข ราคาหน้าสลากคือใบละ 80 บาท แต่ความจริงแม่ค้าขายกันใบละ 100 บาทขึ้นไป ดังนั้น ต้นทุนในการซื้อสลากให้ครบทุกหมายเลขคือ 1,000,000 หมายเลข × 80 บาท = มากกว่า 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)

รางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีมูลค่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) คุณต้องใช้เงินลงทุน 80 ล้านบาท เพื่อถูกรางวัลที่การันตีว่าจะได้เงินคืนมาเพียง 6 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ ขาดทุนทันที 74 ล้านบาท (นี่ยังไม่รวมรางวัลข้างเคียงและรางวัลอื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วก็ยังห่างไกลจากต้นทุน 80 ล้านบาทอยู่ดี)

อีกปัญหาคือ การจัดหาสลาก เราไม่สามารถสร้างหรือพิมพ์หมายเลขที่ต้องการได้ สลากทุกใบถูกพิมพ์และกำหนดหมายเลขมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว คุณจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาและซื้อสลากให้ครบทั้ง 1,000,000 หมายเลขจากผู้ค้ารายย่อยนับพันนับหมื่นราย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

