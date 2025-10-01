สหรัฐฯส่อวุ่น เตรียมเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ โดนโหวตคว่ำร่างงบประมาณ
สหรัฐฯส่อวุ่น เตรียมเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ โดนโหวตคว่ำร่างงบประมาณ หลังทางพรรคเดโมแครตไม่ยอมโหวตให้ เนื่องจากไม่ทำตามคำขอ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เสี่ยงเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติ 55-45 คัดค้านร่างกฎหมายขยายเงินทุนรัฐบาลกลางออกไปอีกเจ็ดสัปดาห์
โดยวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมีจำนวน 53 เสียงและต้องการจำนวน 60 เสียงในการผ่านร่าง กล่าวคือพรรครีพับลิกันต้องการเสียงจากพรรคเดโมแครตในการผ่านร่างครั้งนี้
ซึ่งทางเดโมแครตได้ยื่นข้อเสนอว่าพวกเขาโหวตให้ หากพวกเขาช่วยเหลือเรื่องมาตรการดูแลสุขภาพ ได้แก่ รับรองว่าเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยจะไม่หมดอายุ และ ยกเลิกคำสั่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตัดงบเมดิเคด ซึ่งเป็นเป็นโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
หากรัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์จริง จะส่งผลให้รัฐบาลบางหน่วยงานยุติการทำงาน แต่หน่วยงานที่จำเป็นจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจจะนำไปสู่การจ่ายเงินเดือนล่าช้า คืนภาษีล่าช้า หน่วยงานธุรกิจขนาดย่อมหยุดออกสินเชื่อใหม่ อย่างไรก็ตามการชัตดาวน์รัฐบาลในแต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างออกไป ซึ่งครั้งล่าสุดมีการชัตดาวน์นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงสมัยของนายทรัมป์เช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ประกาศตั้งภาษี 100% ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกสหรัฐฯ
- Google ยอมจ่าย “ทรัมป์” เกือบ 800 ล้านบาท ปิดดีลฟ้องร้อง เซ่นปมแบนบัญชียูทูบ
- “ทรัมป์” ร้องถูกกลั่นแกล้ง หลังบันไดเลื่อนไม่ทำงาน-ระบบเสียงขัดข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: