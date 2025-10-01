ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ที่สนาม ล็อตโต้ พาร์ค เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : ล็อตโต้ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เซบาสเตียน โปโกโญลี่ จะยังไม่มีชื่อของ โมฮัมเหม็ด ฟูไซนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น คาเยลล์ เชอร์เพน พร้อมกองหลัง 3 คน เฟดเด เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เจสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ แดนกลางเป็น อานา คาไลนี่, อาเด็ม ซอร์กาเน, มาธิอัส ราสมุสเซน, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกนำทัพโดย อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โพรทิส เดวิด กับ ราอูล ฟลอรุกซ์
นิวคาสเซิล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ จาค็อบ แรมซี่ย์, โยอัน วิสซ่า และ ติโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฟาเบียน แชร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ – นิวคาสเซิล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์
- 27/09/25 ชนะ เวสเตอร์โล 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
- 21/09/25 ชนะ เกงค์ 2-1 (เบลเยียม โปรลีก)
- 16/09/25 ชนะ พีเอสวี 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ เวเดอร์ อีเอช 1-0 (เบลเยียม โปรลีก)
- 31/08/25 ชนะ อันเดอร์เลชท์ 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
นิวคาสเซิล
- 28/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ แบรดฟอร์ด 4-1 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/25 แพ้ บาร์เซโลนา 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ (3-4-1-2) : คาเยลล์ เชอร์เพน (GK) – เฟดเด เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เจสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ – อานา คาไลนี่, อาเด็ม ซอร์กาเน, มาธิอัส ราสมุสเซน, อุสเซย์นู เนียง – อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ – โพรทิส เดวิด, ราอูล ฟลอรุกซ์
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
Thaiger ทายผลบอล ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ 1-2 นิวคาสเซิล
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ ฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยม ชนะรวดตลอด 5 นัดหลังสุด แถมเกมแรกในเวทียุโรปก็คว้าชัยชนะมาได้ ส่วนทางด้าน นิวคาสเซิล เพิ่งแพ้มาในเกมล่าสุด รวมไปถึงแพ้ในเกมแรกของฟุตบอลยุโรป แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ดีกว่า ยังเชื่อว่าทัพสาลิกาดงน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: