ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 11:13 น.
56

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ที่สนาม ล็อตโต้ พาร์ค เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : ล็อตโต้ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เซบาสเตียน โปโกโญลี่ จะยังไม่มีชื่อของ โมฮัมเหม็ด ฟูไซนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-1-2 ผู้รักษาประตูเป็น คาเยลล์ เชอร์เพน พร้อมกองหลัง 3 คน เฟดเด เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เจสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ แดนกลางเป็น อานา คาไลนี่, อาเด็ม ซอร์กาเน, มาธิอัส ราสมุสเซน, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกนำทัพโดย อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โพรทิส เดวิด กับ ราอูล ฟลอรุกซ์

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

นิวคาสเซิล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ จาค็อบ แรมซี่ย์, โยอัน วิสซ่า และ ติโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฟาเบียน แชร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Newcastle United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ – นิวคาสเซิล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์

  • 27/09/25 ชนะ เวสเตอร์โล 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 21/09/25 ชนะ เกงค์ 2-1 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 16/09/25 ชนะ พีเอสวี 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ เวเดอร์ อีเอช 1-0 (เบลเยียม โปรลีก)
  • 31/08/25 ชนะ อันเดอร์เลชท์ 2-0 (เบลเยียม โปรลีก)

นิวคาสเซิล

  • 28/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ แบรดฟอร์ด 4-1 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/25 แพ้ บาร์เซโลนา 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Royale Union Saint-Gilloise

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ (3-4-1-2) : คาเยลล์ เชอร์เพน (GK) – เฟดเด เลย์เซ่น, คริสเตียน เบอร์เจสส์, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์ – อานา คาไลนี่, อาเด็ม ซอร์กาเน, มาธิอัส ราสมุสเซน, อุสเซย์นู เนียง – อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ – โพรทิส เดวิด, ราอูล ฟลอรุกซ์

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

Thaiger ทายผลบอล ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ 1-2 นิวคาสเซิล

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ ฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยม ชนะรวดตลอด 5 นัดหลังสุด แถมเกมแรกในเวทียุโรปก็คว้าชัยชนะมาได้ ส่วนทางด้าน นิวคาสเซิล เพิ่งแพ้มาในเกมล่าสุด รวมไปถึงแพ้ในเกมแรกของฟุตบอลยุโรป แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ดีกว่า ยังเชื่อว่าทัพสาลิกาดงน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้

 

