ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล
เกาะติดประกาศ “สลากเลขสามหลัก N3” ครบทุกประเภท 3 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก, 2 ตัวตรง และ “รางวัลพิเศษ” พร้อมสรุปวิธีตรวจรางวัลที่ถูกต้อง
ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก
ทีมข่าว The Thaiger กำลังเกาะติดการประกาศผลรางวัล และจะทำการอัปเดตหมายเลขที่ออกรางวัลทันทีที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568
รางวัล 3 ตัวตรง (Three-digit Straight)
- 978
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (Three-digit Boxed/Permutation)
- 789 798 879 897 987
รางวัล 2 ตัวตรง (Two-digit Straight)
- 77
รางวัลพิเศษ (Special Prize)
- 978 000 002 041
สลาก N3 คืออะไร?
สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)
