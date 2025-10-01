เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรู BENZ GLA200 AMG DYNAMIC 2023 สภาพใหม่ วิ่งน้อย แถมตั้งราคาน่าสนใจสุด ๆ
ทำเอาแฟนคลับและบรรดานักเสี่ยงโชคฮือฮากันอีกครั้ง เมื่อนักแสดงสาวและนักธุรกิจคนเก่ง เนย โชติกา วงศ์วิลาศ ได้ออกมาโพสต์ประกาศขายรถหรูส่วนตัวอีกหนึ่งคัน ซึ่งนอกจากสภาพรถที่ใหม่กริบแล้วราคายังน่าสนใจมากอีกด้วย
เนย โชติกา ได้โพสต์ภาพและรายละเอียดของรถยนต์ BENZ GLA200 AMG DYNAMIC ปี 2023 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “ขายรถเนยเองค่ะ BENZ GLA200 AMG DYNAMIC 2023 มือเดียว วิ่งน้อย 18,xxx ราคา 1.65 ล. ติดต่อได้ที่เบอร์ 081- 6424989 npautotrade”
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เนย โชติกา เผยเหตุผลจดทะเบียนสมรสช้า สามีหวั่นภรรยาไปมีคนอื่น
- “เนย โชติกา” แจกเลขเด็ดทะเบียนรถป้ายแดง 4 ตัวชัด ๆ ให้ลุ้นกัน
อ้างอิงจาก : IG noeychotika
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68
42 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68
15 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย
เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68
27 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!
29 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว