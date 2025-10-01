ข่าวต่างประเทศ

Google ยอมจ่าย "ทรัมป์" เกือบ 800 ล้านบาท ปิดดีลฟ้องร้อง เซ่นปมแบนบัญชียูทูบ

Google ตกลงจ่ายเงิน 24.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 790 ล้านบาท) ยุติคดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ฟ้องร้องกรณีระงับบัญชียูทูบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า YouTube ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Google ได้ตกลงจ่ายเงิน 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 790 ล้านบาท) เพื่อยุติคดีความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยื่นฟ้องร้อง หลังจากที่บัญชีของเขาถูกระงับจากเหตุการณ์บุกรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021

ตามเอกสารของศาลที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เงินจำนวน 22 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงนี้จะถูกจัดสรรให้ทรัมป์นำไปบริจาคแก่กองทุน Trust for the National Mall และใช้ในการก่อสร้างห้องบอลรูมของทำเนียบขาว ส่วนที่เหลืออีก 2.5 ล้านดอลลาร์จะจ่ายให้กับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดี อย่างไรก็ตาม เอกสารระบุชัดเจนว่าการยอมความนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับผิด ขณะที่ Google ยืนยันข่าวดังกล่าวแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
YT/ Donald J Trump

Alphabet บริษัทแม่ของ Google นับเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายที่สามที่ยอมความในคดีที่ทรัมป์ยื่นฟ้อง โดยเขากล่าวหาว่าถูกปิดปากอย่างไม่เป็นธรรมหลังสิ้นสุดวาระประธานาธิบดีสมัยแรกในปี 2021 ก่อนหน้านี้ เขาได้ยื่นฟ้องคดีลักษณะเดียวกันกับ Meta (บริษัทแม่ของ Facebook) ซึ่งตกลงจ่ายเงิน 25 ล้านดอลลาร์ และ Twitter (ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น X) ซึ่งจ่ายไป 10 ล้านดอลลาร์

ความสัมพันธ์หลังจากที่อีลอน มัสก์ ซื้อ Twitter เขาได้กลายเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญในการหาเสียงของทรัมป์ในปี 2024 ก่อนที่ทั้งสองจะมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในภายหลัง ขณะที่ซีอีโอของ Alphabet และ Meta ต่างก็เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง ABC News และ Paramount ก็เคยตกลงจ่ายเงินยอมความให้ทรัมป์ในคดีอื่นๆ มาแล้วเช่นกัน

การเปิดเผยข้อตกลงยอมความนี้มีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ศาลจะมีการนัดไต่สวนคดีในวันที่ 6 ตุลาคม ณ เมืองโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ บัญชี YouTube ของทรัมป์ได้รับการคืนสถานะตั้งแต่ปี 2023 และเงินยอมความจำนวนนี้แทบไม่ส่งผลกระทบต่อ Alphabet ซึ่งมีมูลค่าตลาดเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์

ที่มา: AP

