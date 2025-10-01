ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 68 ถ่ายทอดสด พิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 08:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 11:31 น.
1,471
รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เตรียมลุ้นผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เตรียมลุ้นผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

นับถอยหลังสู่การออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สำหรับผู้ที่ฝากสลากไว้ สามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่นี่ โดย ธนาคารออมสิน จะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันทีที่การประกาศเสร็จสิ้น ขอให้ทุกท่านโชคดี

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

  • งวดที่ 245 Q 4804475

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 258 ม 7841735

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 4031505 9321773 5173689 4858910 1600035

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 4980323 4018406 7595347 5037085 0140512
  • 2698018 5750644 4811409 0640203 1589361

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 8639131 2267685 1493523 3022086 0761743
  • 5210651 5812590 4256198 1098431 8841348
  • 2778414 8272608 9430878 8155911 1400380

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท

  • 0594

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253จำนวน 5601266 อันดับ อันดับละ 40 บาท

  • 153

วิธีตรวจผลสลากออมสินอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลครบถ้วนแล้ว ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้อีกครั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร ดังนี้

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
  • Facebook Fanpage : GSB Society
  • YouTube: สามารถรับชมผ่านช่อง 9MCOT ที่มักจะมีการสตรีมคู่ขนานไปกับ Facebook Live

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง

สถิติหวยออมสินออกวันพุธ ย้อนหลัง 9 งวดล่าสุด

สถิติหวยออมสินออกวันพุธ ย้อนหลัง 9 งวดล่าสุด

นับถอยหลังก่อนการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัล “สลากออมสิน” ที่ออกรางวัลเฉพาะ “วันพุธ” ย้อนหลัง 9 งวดล่าสุดมาฝากนักเสี่ยงโชค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขกัน

  • 16 ก.ค. 68 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 9312918
  • 16 เม.ย. 68 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 5686653
  • 16 ต.ค. 67 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 6152356
  • 1 พ.ย. 66 (พุธ) – สลาก 2 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 2841681
  • 16 ส.ค. 66 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 7047567
  • 16 พ.ย. 65 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 9398799
  • 1 มิ.ย. 65 (พุธ) – สลาก 2 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 5968870
  • 16 มี.ค. 65 (พุธ) – สลาก 1 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 2866214
  • 1 ธ.ค. 64 (พุธ) – สลาก 2 ปี: รางวัลที่ 1 หมายเลข 9889812

วิเคราะห์แนวโน้มจากสถิติ

จากข้อมูลย้อนหลัง 9 งวด จะเห็นว่าตัวเลขที่มีการปรากฏในผลรางวัลที่ 1 ค่อนข้างกระจายตัว แต่ก็มีตัวเลขบางกลุ่มที่น่าสนใจและปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ได้แก่ กลุ่มเลข 1, 6, 8, 9 ซึ่งคอหวยสามารถนำไปพิจารณาเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถิติที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ขอให้นักเสี่ยงโชคทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณและลงทุนแต่พอดี ขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้ครับ

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 08:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 11:31 น.
1,471
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

