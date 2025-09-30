ยกเลิก 20 บาทตลอดสาย รถไฟฟ้า สายสีแดง-สีม่วง เริ่ม 1 ต.ค. 68 เช็กราคาปรับใหม่

รถไฟสายสีแดง ยกเลิก 20 บาทตลอดสาย เริ่ม 1 ตุลาคม 2568 รถไฟฟ้าสายสีม่วง คลองบางไผ่-เตาปูน โดนด้วย เช็กค่าตั่วล่สุด ที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทาง เนื่องจากนโยบาย “ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย” จะสิ้นสุดลง อัตราค่าโดยสารใหม่จะเป็นดังนี้
รถไฟฟ้าสายสีแดง (รังสิต – ตลิ่งชัน) ราคาเริ่มต้น 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ – เตาปูน) ราคาเริ่มต้น 14 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบอื่น และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็วๆ นี้
นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ในสมัยรัฐบาลชุดก่อน มีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งครอบคลุมรถไฟฟ้า 2 เส้นทางคือ
- รถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต และ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน)
- รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีเตาปูน – คลองบางไผ่)
