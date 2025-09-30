โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ที่สนาม อัสพ์มียรา สตาดิโอน เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โบโด กลิมท์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัสพ์มียรา สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เคียทิม คนุตเซ่น จะไม่มีชื่อของ อุลริค ซอลท์เนว ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบรด โมเอ กับ ดาเนี่ยล บาสซี่ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อทมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า ไฮคิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟรดริค สโยโวลด์, โอดิน บยอร์ทัฟท์, โจสไตน์ กุนเดอร์เซ่น, แม็กนัส รีสแนส แดนกลางเป็น ฮาคอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ ส่วนแวรุกฝากความหวังไว้กับ มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น, อันเดรียส เฮลเมอร์เซ่น และ เยนส์ ปีเตอร์ เฮาจ์
สเปอร์ส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสกี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, โคตะ ทาคาอิ และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบน เดวิส, โดมินิค โซลันกี้ กับ รังดัล โคโล่ มูอานี่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โบโด กลิมท์ – สเปอร์ส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 08/05/25 โบโด กลิมท์ 0-2 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
- 01/05/25 สเปอร์ส 3-1 โบโด กลิมท์ (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์
- 21/09/25 เสมอ โรเซนบอร์ก 1-1 (เอลีเตอเซเรียน)
- 17/09/25 เสมอ สลาเวีย ปราก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 12/09/25 ชนะ คริสเตียนซันด์ 7-1 (เอลีเตอเซเรียน)
- 31/08/25 ชนะ ซันเดฟบอร์ด 2-1 (เอลีเตอเซเรียน)
- 26/08/25 แพ้ สตวร์ม กราซ 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก)
สเปอร์ส
- 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า ไฮคิน (GK) – เฟรดริค สโยโวลด์, โอดิน บยอร์ทัฟท์, โจสไตน์ กุนเดอร์เซ่น, แม็กนัส รีสแนส – ฮาคอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ – มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น, อันเดรียส เฮลเมอร์เซ่น, เยนส์ ปีเตอร์ เฮาจ์
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ทายผลบอล โบโด กลิมท์ 1-2 สเปอร์ส
โบโด กลิมท์ แม้ว่าฟอร์มในลีกจะดูดี 4 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร แต่ผลงานในฟุตบอลยุโรปนัดแรกก็ทำได้แค่เสมอ ส่วนทางด้าน สเปอร์ ส ช่วงหลังเกมรับมีปัญหา แต่เกมรุกก็ยังยิงประตูได้เรื่อยๆ อีกทั้งด้วยคุณภาพนักเตะที่แตกต่างกัน เชื่อว่าทัพไก่เดือยทองมีดีพอที่จะบุกไปเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ
