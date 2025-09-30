ข่าวกีฬาฟุตบอล

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:16 น.
100

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ที่สนาม อัสพ์มียรา สตาดิโอน เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โบโด กลิมท์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : อัสพ์มียรา สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Tottenham Hotspur

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เคียทิม คนุตเซ่น จะไม่มีชื่อของ อุลริค ซอลท์เนว ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบรด โมเอ กับ ดาเนี่ยล บาสซี่ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อทมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า ไฮคิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟรดริค สโยโวลด์, โอดิน บยอร์ทัฟท์, โจสไตน์ กุนเดอร์เซ่น, แม็กนัส รีสแนส แดนกลางเป็น ฮาคอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ ส่วนแวรุกฝากความหวังไว้กับ มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น, อันเดรียส เฮลเมอร์เซ่น และ เยนส์ ปีเตอร์ เฮาจ์

Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

สเปอร์ส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสกี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, โคตะ ทาคาอิ และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เบน เดวิส, โดมินิค โซลันกี้ กับ รังดัล โคโล่ มูอานี่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โบโด กลิมท์ – สเปอร์ส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 08/05/25 โบโด กลิมท์ 0-2 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/05/25 สเปอร์ส 3-1 โบโด กลิมท์ (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์

  • 21/09/25 เสมอ โรเซนบอร์ก 1-1 (เอลีเตอเซเรียน)
  • 17/09/25 เสมอ สลาเวีย ปราก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/25 ชนะ คริสเตียนซันด์ 7-1 (เอลีเตอเซเรียน)
  • 31/08/25 ชนะ ซันเดฟบอร์ด 2-1 (เอลีเตอเซเรียน)
  • 26/08/25 แพ้ สตวร์ม กราซ 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก)

สเปอร์ส

  • 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า ไฮคิน (GK) – เฟรดริค สโยโวลด์, โอดิน บยอร์ทัฟท์, โจสไตน์ กุนเดอร์เซ่น, แม็กนัส รีสแนส – ฮาคอน เอฟเยน, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ – มาธิอัส ยอร์เกนเซ่น, อันเดรียส เฮลเมอร์เซ่น, เยนส์ ปีเตอร์ เฮาจ์

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ซาบี ซิมอนส์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ทายผลบอล โบโด กลิมท์ 1-2 สเปอร์ส

โบโด กลิมท์ แม้ว่าฟอร์มในลีกจะดูดี 4 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร แต่ผลงานในฟุตบอลยุโรปนัดแรกก็ทำได้แค่เสมอ ส่วนทางด้าน สเปอร์ ส ช่วงหลังเกมรับมีปัญหา แต่เกมรุกก็ยังยิงประตูได้เรื่อยๆ อีกทั้งด้วยคุณภาพนักเตะที่แตกต่างกัน เชื่อว่าทัพไก่เดือยทองมีดีพอที่จะบุกไปเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

12 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

16 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

30 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:16 น.
100
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button