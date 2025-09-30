“เจี๊ยบ อมรัตน์” ซัดเดือด “จุลพงศ์” จี้ลาออก ทำพรรคเสียศักดิ์ศรี ถูกฉีกหน้ากลางสภา
“เจ๊เจี๊ยบ อมรัตน์” ประณาม “จุลพงศ์ อยู่เกษ” สส.พรรคประชาชน จี้ให้ลาออก หลังแอบทำหนังสือขอโทษ “เนวิน ชิดชอบ” คดีเขากระโดง
30 ก.ย. 2568 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตกรรมการบริหารและสส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความหลังจากที่ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผยว่า ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายเนวิน ชิดชอบ เพื่อขออภัยต่อการอภิปรายเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยระบุว่า
“#ขอประนามความขี้ขลาดตาขาว ของนายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อผู้สร้างความน่าอับอายให้กับ #พรรคประชาชน ในเหตุการณ์นี้
นายจุลพงศ์ได้เคยอภิปรายเรื่องเขากระโดงเอาไว้ประมาณต้นปี 68 ทางพรรคไม่มีใครทราบว่าต่อมาได้ถูกนายเนวินฟ้องหมิ่นประมาท
ความหวาดกลัว หรือจะความรู้สึกอื่นใดอีกไม่ทราบได้ ทำให้นายจุลพงศ์ตัดสินใจแอบไปทำหนังสือขออภัยต่อนายเนวินเงียบ ๆ ไม่บอกกล่าวใคร พร้อมทั้งบริจาคเงินให้รพ.บุรีรัมย์ 1 หมื่นบาท
สิ่งเลวร้ายที่รับไม่ได้คือ ในหนังสือขอโทษมีเนื้อหาโยนความผิดให้ทีมงานพรรค อ้างว่าตัวเองเป็นสส.ใหม่ไม่รู้เรื่อง ประมาณไร้เดียงสา ตนเพียงแสดงไปตามบทที่ทางพรรคจัดสรรมาให้เท่านั้น
ซึ่งข้อเท็จจริงคือ เนื้อหาต่าง ๆ ที่ทีมงานช่วยเตรียมให้กับสส.เป็นเพียงส่วนสนับสนุนข้อมูล เพื่อทุ่นแรงให้กับผู้อภิปราย เช่น ลำดับเหตุการณ์ วันเวลาวันที่ ความคืบหน้าของประเด็นที่อภิปรายเท่านั้น (เป็น fact) คือทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในประเด็นที่สส.ต้องการนำไปใช้ประกอบการอภิปรายของตนเองเท่านั้น
ผู้อภิปรายเลือกประเด็นที่สนใจจะตรวจสอบเองไม่มีใครบังคับ นำข้อมูลต่าง ๆ ไปประมวลผลเพื่ออภิปรายด้วยความคิดและดุลยพินิจส่วนตัว ใส่ความถูก/ผิดเอาเองตามจริต อารมณ์และความเชื่อ เลือกใช้ลีลาถ้อยความหนักเบาในการอภิปรายเองทั้งสิ้น
แย่ไปกว่านั้นคือทำหนังสือขอโทษเงียบ ๆ ไม่แจ้งกับพรรคแล้วยังมากล้าอภิปรายซ้ำด้วยข้อมูลชุดเดิมอีก ให้ถูกฉีกหน้ากลางสภา เสียศักดิ์ศรีและทุเรศมากมาย”
ล่าสุด 30 กันยายน ได้โพสต์ต่อจากประเด็นดังกล่าวหลังจากที่ นายจุลพงศ์ ยื่นหนังสือขออภัยต่อเนวินว่า “จะมีสปิริตรับผิดชอบเรื่องที่ทำให้พรรคเสียหายกี่โมง ? กรณีนายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ #พรรคประชาชน ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็น #เขากระโดง ในเดือนมี.ค.68
หลังจากนั้นถูกเนวินฟ้องหมิ่นประมาท จึงไปทำหนังสือขออภัยมีเนื้อหาแสดงความสำนึกผิด โดยไม่ได้แจ้งใครในพรรคให้รับทราบ นายจุลพงศ์เขียนในหนังสือขออภัยระบุว่า ข้อมูลที่ตนเองอภิปรายไปนั้น “เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด” เป็นข้อมูลที่ทางทีมงานพรรคจัดให้ และตนเองถูกพรรคจัดสรรให้พูด พร้อมทั้งบริจาคเงิน 1 หมื่นให้กับรพ.บุรีรัมย์ จึงเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสมควรถูกประนาม
เนื้อหาในจดหมายขออภัยของนายจุลพงศ์ต่อคู่กรณี นายจุลพงศ์ได้โยนความผิดให้ทีมงานอย่างปราศจากความละอาย อ้างว่าเป็นสส.สมัยแรกพูดไปตามสคริปต์ที่ทีมเขียนให้ และยังอ้างต่อไปอีกว่าตนเองเพียงแค่พูดไปตามที่พรรคจัดสรรให้พูดเท่านั้น ถ้าแบบนี้มาเป็นสส.ทำไม ใช้หุ่นยนต์พูดตามสคริปท์ก็ได้
ล่าสุด 29 ก.ย.68 ยังออกมาอภิปรายเรื่องเดิมคือเรื่องเขากระโดงอีกแต่อภิปรายแบบเบาบาง จดหมายขอโทษจึงถูกนำมาแฉให้เป็นเรื่องน่าอับอาย”
