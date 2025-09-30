ข่าวการเมือง

รองนายกฯ ประกาศลั่น “มันจบแล้ว” กัญชา เดินหน้าปราบยาเสพติด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:11 น.
69

โสภณ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศลั่นในสภา มันจบแล้ว กัญชา เดินหน้าปราบยาเสพติด ทำให้เป็นตัวอย่างวางรากฐานในเวลา 4 เดือน

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี และ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นชี้แจง ต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยช่วงหนึ่งนายโสภณกล่าวว่า สิ่งที่ตนจะชี้แจงต่อสภาคือเรื่องปัญหายาเสพติด และเมื่อวาน (29 ก.ย.68) ตนได้นั่งฟังมาตลอดมีเพื่อนสมาชิก ได้ให้ความสนใจและเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายคน และตนก็ทราบดีว่า ประชาชนทุกคนก็ทราบถึงปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตนก็ให้ความสำคัญเรื่องของยาเสพติดอย่างสูงเพราะฉะนั้นการที่ สมาชิกในสภาแห่งนี้กล่าวถึงปัญหายาเสพติด ว่ามีปัญหาอย่างมหันต์ และเป็นภัยต่อประเทศอย่างมากนั้นไม่ผิด เพราะปัญหายาเสพติดเราสะสมกันมาเป็น 10 ปี

ทั้งนี้การแก้ปัญหายาเสพติดจะต้องมีการบูรณาการ หลายคนอาจจะมองมายังพรรคภูมิใจไทย เพราะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีสำคัญที่สุด เพราะปัญหายาเสพติด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร กระทรวงสาธารณสุข การที่จะกระทรวงใดกระทรวง 1 จะแก้ปัญหายาเสพติดคงไม่ได้ เราตั้งงบประมาณยาเสพติดไว้แบบกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกมีทุกกระทรวง เพราะฉะนั้นวันนี้ที่รัฐบาลชุดเดิม ตั้งงบประมาณไว้ 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ตั้ง และสิ่งแรกที่จะต้องทำคือจะต้องบูรณาการ แก้ปัญหายาเสพติดให้ เป็นอย่าง “บุรีรัมย์โมเดล” ที่ตนได้ทำขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องชี้แจงเช่นนี้เพราะมีคำถามว่า ” ทำเป็นไหม ทำได้ดีไหม และคำได้ไหม”

ยืนยันว่า พวกเราทำได้แล้วในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์ นั่นคือ “โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติด” ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการโดยจัดทำ workshop เอาผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ และได้ข้อสรุปว่าการแก้ปัญหาได้สำเร็จประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ขอเรียนว่า สิ่งที่ทำให้ยาเสพติดลดลง นอกจากเราจะต้องรวมพลังและให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว เราสามารถนำคนคืน และให้เลิกใช้ยาเสพติดได้ถึง 1,604 คน ซึ่งตนยืนยันว่าตนคลุกคลีอยู่กับการแก้ปัญหายาเสพติดถึง 2 ปี และทราบว่าสิ่งที่จะสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความจริงใจ ซึ่งวันนี้เราต้องร่วมกันและหวังว่ารัฐบาล ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะทำหลักดีๆ และจะต้องไม่ใช้นโยบายที่จับต้องไม่ได้ และสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ ต้องกลับมาดู เรื่องกฎหมาย ที่จะต้องทบทวน ซึ่งวันนี้สิ่งที่ทางบุรีรัมย์ได้ทำไว้ อาจจะเป็นโมเดลที่ยาก ที่จะนำไปใช้หากส่วนราชการ ไม่ให้ความร่วมมือ และสำคัญที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความจริงใจจริงที่จะ ทำการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

สำหรับเรื่องกัญชา เราไม่ขอปฏิเสธว่า นี่คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเรานำกฎหมายเข้าสภาก็ผ่าน แต่น่าเสียดาย ที่ในยุคปลายของสภาชุดนั้น ซึ่งคนที่อยู่ในสภาชุดนั้นก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายที่จะควบคุมกัญชาไม่ผ่านสภา จึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังนั้นเรื่องกัญชา ที่มีคนถามว่าจะเอากัญชานั้น มันจบแล้วครับ พวกตนมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และทำให้เป็นตัวอย่างวางรากฐานในเวลา 4 เดือน และทำทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

6 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

19 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:11 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button