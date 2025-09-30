รองนายกฯ ประกาศลั่น “มันจบแล้ว” กัญชา เดินหน้าปราบยาเสพติด
โสภณ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศลั่นในสภา มันจบแล้ว กัญชา เดินหน้าปราบยาเสพติด ทำให้เป็นตัวอย่างวางรากฐานในเวลา 4 เดือน
นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี และ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นชี้แจง ต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยช่วงหนึ่งนายโสภณกล่าวว่า สิ่งที่ตนจะชี้แจงต่อสภาคือเรื่องปัญหายาเสพติด และเมื่อวาน (29 ก.ย.68) ตนได้นั่งฟังมาตลอดมีเพื่อนสมาชิก ได้ให้ความสนใจและเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายคน และตนก็ทราบดีว่า ประชาชนทุกคนก็ทราบถึงปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตนก็ให้ความสำคัญเรื่องของยาเสพติดอย่างสูงเพราะฉะนั้นการที่ สมาชิกในสภาแห่งนี้กล่าวถึงปัญหายาเสพติด ว่ามีปัญหาอย่างมหันต์ และเป็นภัยต่อประเทศอย่างมากนั้นไม่ผิด เพราะปัญหายาเสพติดเราสะสมกันมาเป็น 10 ปี
ทั้งนี้การแก้ปัญหายาเสพติดจะต้องมีการบูรณาการ หลายคนอาจจะมองมายังพรรคภูมิใจไทย เพราะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีสำคัญที่สุด เพราะปัญหายาเสพติด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร กระทรวงสาธารณสุข การที่จะกระทรวงใดกระทรวง 1 จะแก้ปัญหายาเสพติดคงไม่ได้ เราตั้งงบประมาณยาเสพติดไว้แบบกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกมีทุกกระทรวง เพราะฉะนั้นวันนี้ที่รัฐบาลชุดเดิม ตั้งงบประมาณไว้ 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ตั้ง และสิ่งแรกที่จะต้องทำคือจะต้องบูรณาการ แก้ปัญหายาเสพติดให้ เป็นอย่าง “บุรีรัมย์โมเดล” ที่ตนได้ทำขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องชี้แจงเช่นนี้เพราะมีคำถามว่า ” ทำเป็นไหม ทำได้ดีไหม และคำได้ไหม”
ยืนยันว่า พวกเราทำได้แล้วในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์ นั่นคือ “โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติด” ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการโดยจัดทำ workshop เอาผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ และได้ข้อสรุปว่าการแก้ปัญหาได้สำเร็จประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ขอเรียนว่า สิ่งที่ทำให้ยาเสพติดลดลง นอกจากเราจะต้องรวมพลังและให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว เราสามารถนำคนคืน และให้เลิกใช้ยาเสพติดได้ถึง 1,604 คน ซึ่งตนยืนยันว่าตนคลุกคลีอยู่กับการแก้ปัญหายาเสพติดถึง 2 ปี และทราบว่าสิ่งที่จะสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความจริงใจ ซึ่งวันนี้เราต้องร่วมกันและหวังว่ารัฐบาล ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะทำหลักดีๆ และจะต้องไม่ใช้นโยบายที่จับต้องไม่ได้ และสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ ต้องกลับมาดู เรื่องกฎหมาย ที่จะต้องทบทวน ซึ่งวันนี้สิ่งที่ทางบุรีรัมย์ได้ทำไว้ อาจจะเป็นโมเดลที่ยาก ที่จะนำไปใช้หากส่วนราชการ ไม่ให้ความร่วมมือ และสำคัญที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความจริงใจจริงที่จะ ทำการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
สำหรับเรื่องกัญชา เราไม่ขอปฏิเสธว่า นี่คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเรานำกฎหมายเข้าสภาก็ผ่าน แต่น่าเสียดาย ที่ในยุคปลายของสภาชุดนั้น ซึ่งคนที่อยู่ในสภาชุดนั้นก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายที่จะควบคุมกัญชาไม่ผ่านสภา จึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังนั้นเรื่องกัญชา ที่มีคนถามว่าจะเอากัญชานั้น มันจบแล้วครับ พวกตนมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และทำให้เป็นตัวอย่างวางรากฐานในเวลา 4 เดือน และทำทันที
