ลุ้น! "อนุทิน" นัดถก ครม.พรุ่งนี้ จ่อเคาะงบ "คนละครึ่ง" 30 ก.ย. นี้ ส่งท้ายงบปี 68

จับตาประชุม ครม. วันที่ 30 ก.ย. “อนุทิน” เตรียมใช้รัฐสภาเป็นที่ประชุม อนุมัติงบประมาณโครงการ “คนละครึ่ง” ให้ทันก่อนงบปี 2568
29 กันยายน 2568 มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของรัฐบาลชุดใหม่ จะมีวาระสำคัญที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่ง เพื่อเป็นการใช้งบประมาณในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2568
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุม ครม. จะเกิดขึ้นภายหลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในรัฐสภาเสร็จสิ้นในช่วงเย็น โดยจะใช้ห้องประชุม CB 401 ชั้น 4 ของอาคารรัฐสภาเป็นสถานที่ประชุมชั่วคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่จากทำเนียบรัฐบาลได้เข้าประสานงานและเตรียมความพร้อมของสถานที่ไว้แล้ว
ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือ การอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2568 ก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายงบประมาณของปี 2569 ในวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป การตัดสินใจในเรื่องนี้จึงอาจเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ
โครงการคนละครึ่งเคยเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในรัฐบาลชุดก่อน ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อย การนำโครงการนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งจึงเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน ดีใจคะแนนนิยมพุ่ง ย้ำไม่หลงกระแส ก่อนหลุดปลื้ม สีหศักดิ์
- คนละครึ่ง 2568 ลงทะเบียนวันไหน ? เช็กเลย 16 ปีได้เฮ ลุ้นมี 2 เฟส ช่วยเบาค่าแท็กซี่-วินมอไซค์
- รมว.คลัง เผยที่ประชุม ครม. เตรียมถก “โครงการคนละครึ่ง” กลาง ต.ค. นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: