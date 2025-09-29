ข่าวต่างประเทศ

เพจดังแฉ ‘กัมพูชา’ สร้างฐานทหารบนพื่นที่ชัน หวังขยายดินแดนยึดแผ่นดินไทย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 17:51 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 17:51 น.
85

คงคิดว่าไม่มีใครเห็น เมื่อล่าสุดเพจดังได้ออกมาเปิดเผยว่า กัมพูชา พยายามสร้างฐานทหารบนพื้นที่ชัน หวังขยายดินแดนยึดแผ่นดินไทย

วันนี้ (29 กันยายน) เพจเฟซบุ๊ก Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้มีการโพสต์ข้อมูล ระบุว่า “มีคำกล่าวที่ว่าเขมรเป็นชนชาติที่มีความพยายามมากถึงมากที่สุด คือพยายามที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองให้ได้”

“สองสามวันก่อนผมมีโอกาสที่คุยกับพี่ทหารที่รู้จักกันท่านหนึ่งในประเด็นนี้ครับ”

“พอดีผมไปไล่ดู GG map ตลอดแนวชายแดนไทย กพช. พบว่ามันมีเหมือนจุดที่เป็นฐานทหาร กพช. ขึ้นมาสร้างตรงแนวเส้นปฏิบัติการของไทย ปันเส้นสันปันน้ำเลย”

“คือผมย้อนกลับไปดูหลายๆปี เขาก็เริ่มจะขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงปี 2014 นั้นแหละครับ”

“แต่ที่น่าแปลกคือ พื้นที่บริเวณนั้นชันมากๆ ก็เลยคุยเล่นกับพี่ท่านนี้นะครับ ว่าทำไมทหารเขมรถึงพยายามจังเลย”

“พี่ก็บอกว่า เขมรเนี้ยเขามีความพยายามมากที่อยากจะเอาของคนอื่นเป็นของตัวเอง ถ้าจะเอาความพยายามที่อยากจะได้ของคนอื่นจนต้องปีนขึ้นลงเขาเพื่อส่งกำลังบำรุงอย่างยากลำบากแบบนี้ ไปพัฒนาประเทศตัวเอง ประเทศน่าจะเจริญกว่านี้มาก”

“ผมก็คิดตามแล้วก็ขำ ขำจริงๆนะครับ มันก็จริงมากๆครับ คือดูในหลายๆพื้นที่ที่ทหาร กพช.พยายามจะไต่ขึ้นมา ผมเห็นทั้งที่ในภาพถ่ายทางอากาศก็รู้แล้วว่าขึ้นลงยาก ส่งกำลังบำรุงยากมากๆๆๆๆๆๆๆ ”

“ไหนจะคลิปที่ทหาร กพช. โพส ผมเห็นประจำพวกที่อยู่ตรงพลาญหินแปดก้อน เส้นทางขึ้นลงยากมากยิ่งฤดูฝนยิ่งเละยิ่งลื่นลำบาก”

“แต่พวกเขาก็ยังจะพยายามขึ้นมาอยู่ข้างบนกัน เพื่อที่จะขยายดินแดนและเข้ายึดพื้นที่ของไทย ทั้งๆที่รู้ว่ามันลำบาก ก็ยังมีความพยายาม แต่ดันมีความพยายามที่ผิดๆซะงั้น”

“ฐานทหาร กพช.มีลักษณะการขุดคูสนามเพลาะอย่างชัดเจนครับ”

“ปล.ตรงนี้ผมได้รับข้อมูลว่ามีฐานทหารไทยประกบอยู่ครับ ไม่รู้ว่ากองทัพมีแผนจะเตะพวกนี้ตกภูลงไปไหมนะครับ”

อ้างอิง : Facebook Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

