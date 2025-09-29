หลาน “หนุ่ม กรรชัย” ฟาดคนดัง ทำเป็นรู้ดี ลั่น อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัว ยันปรองดองกันดี
“หนุ่ม กรรชัย” แชร์โพสต์หลานสาว ฟาดเดือดถึงคนมีชื่อเสียง “อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น” แฉพฤติกรรมแอบถ่ายรูปในบ้าน ด้าน “ทนายตุ๋ย” เคลื่อนไหว ลั่นเตรียมฟ้อง
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้แชร์โพสต์เฟซบุ๊กของหลานสาว เพื่อตอบโต้บุคคลมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกล่าวอ้างถึงเรื่องราวภายในครอบครัวของตนเอง โดยข้อความที่แชร์เป็นการตำหนิการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง
หลานสาวของ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ข้อความระบุว่า “การที่ใครคนนึง ใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียง (ในทางไหนไม่รู้) มากล่าวหา กล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูล ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบมันไม่ได้โดนแค่คนเดียว แต่มันกระทบกันทั้งครอบครัว และชื่อเสียงวงศ์ตระกูล คุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไง “คุณไม่รู้เลย!” และจำไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กรุณาอย่าทำตัวรู้ดี รู้มาก วุ่นวายกับครอบครัว ตระกูลคนอื่นเค้า เพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเรา ได้โปรดสำเหนียก และพึงทราบว่า… ครอบครัวเค้าปรองดองกันดี เค้าห่วงใยถามไถ่กันเสมอนะคะ
อ้อ… การไปบ้านคนอื่นแล้วเที่ยวแอบถ่ายมุมต่างๆของบ้านโดยที่เจ้าของเค้าไม่อนุญาตเอาไปลงโซเชียล ก็สะกดคำว่ามารยาทนิดนึง..นะคะ .. Family comes first ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าในชีวิตคุณคงไม่มี”
