หลาน “หนุ่ม กรรชัย” ฟาดคนดัง ทำเป็นรู้ดี ลั่น อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัว ยันปรองดองกันดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:40 น.
หลาน "หนุ่ม กรรชัย" ออกโรงป้อง ฟาดคนดังทำเป็นรู้ดี ลั่น อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัว

“หนุ่ม กรรชัย” แชร์โพสต์หลานสาว ฟาดเดือดถึงคนมีชื่อเสียง “อย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น” แฉพฤติกรรมแอบถ่ายรูปในบ้าน ด้าน “ทนายตุ๋ย” เคลื่อนไหว ลั่นเตรียมฟ้อง

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้แชร์โพสต์เฟซบุ๊กของหลานสาว เพื่อตอบโต้บุคคลมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกล่าวอ้างถึงเรื่องราวภายในครอบครัวของตนเอง โดยข้อความที่แชร์เป็นการตำหนิการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง

หลานสาวของ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ข้อความระบุว่า “การที่ใครคนนึง ใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียง (ในทางไหนไม่รู้) มากล่าวหา กล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูล ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบมันไม่ได้โดนแค่คนเดียว แต่มันกระทบกันทั้งครอบครัว และชื่อเสียงวงศ์ตระกูล คุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไง “คุณไม่รู้เลย!” และจำไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ข้อความจากเฟซบุ๊กที่หลานสาวของ หนุ่ม กรรชัย โพสต์

กรุณาอย่าทำตัวรู้ดี รู้มาก วุ่นวายกับครอบครัว ตระกูลคนอื่นเค้า เพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเรา ได้โปรดสำเหนียก และพึงทราบว่า… ครอบครัวเค้าปรองดองกันดี เค้าห่วงใยถามไถ่กันเสมอนะคะ

อ้อ… การไปบ้านคนอื่นแล้วเที่ยวแอบถ่ายมุมต่างๆของบ้านโดยที่เจ้าของเค้าไม่อนุญาตเอาไปลงโซเชียล ก็สะกดคำว่ามารยาทนิดนึง..นะคะ .. Family comes first ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าในชีวิตคุณคงไม่มี”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

