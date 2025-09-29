พ่อบ้านสุดเดือด! จอดรับลูก 5 นาที ถูกล็อกล้อ ผลักรถตำรวจล้ม กลางสามเสน
โซเชียลแชร์คลิปเดือด ผู้ปกครองชายไม่พอใจถูกตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอดหน้าโรงเรียนย่านสามเสน อ้างจอดไม่นาน ก่อนปะทะคารมเดือดและผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มกลางถนน
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียเช้าวันนี้ (29 ก.ย. 68) กับเหตุการณ์ผู้ปกครองชายคนหนึ่งเกิดอาการไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ที่จอดไว้ริมถนนหน้าโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านสามเสน โดยเจ้าตัวได้ผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจจนล้ม และตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
จากคลิปวิดีโอของ FB/ควาย+Social Airlines V.2 และรายงานจาก ข่าวสด ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการรับ-ส่งนักเรียน ชายคนดังกล่าวได้ออกมาโต้เถียงกับตำรวจจราจร โดยอ้างว่าตนเอง ‘จอดรถเพื่อรอรับลูกไม่ถึง 5 นาที’ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดห้ามจอด
จากนั้นเหตุการณ์ได้บานปลายขึ้น เมื่อผู้ปกครองคนดังกล่าวได้เดินไปผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่จนล้มลงกลางถนน พร้อมทั้งตะโกนต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ปกครองคนดังกล่าว โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและไม่เคารพกฎหมาย พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เบื้องต้น พฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปอาจเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา เช่น ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นของทางราชการ, ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก อย่างไรก็ตาม ต้องรอการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจากพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
ล่าสุด ณ เวลาเที่ยงวันนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์หรือประกาศข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งทีมข่าวจะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป
อ้างอิง : คลิปจาก FB/ควาย+Social Airlines V.2
