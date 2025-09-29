ข่าว

พ่อบ้านสุดเดือด! จอดรับลูก 5 นาที ถูกล็อกล้อ ผลักรถตำรวจล้ม กลางสามเสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 12:12 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:15 น.
467
โซเชียลแชร์คลิปเดือด ผู้ปกครองชายไม่พอใจถูกตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอดหน้าโรงเรียนย่านสามเสน อ้างจอดไม่นาน ก่อนปะทะคารมเดือดและผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มกลางถนน

โซเชียลแชร์คลิปเดือด ผู้ปกครองชายไม่พอใจถูกตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอดหน้าโรงเรียนย่านสามเสน อ้างจอดไม่นาน ก่อนปะทะคารมเดือดและผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มกลางถนน

กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียเช้าวันนี้ (29 ก.ย. 68) กับเหตุการณ์ผู้ปกครองชายคนหนึ่งเกิดอาการไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ที่จอดไว้ริมถนนหน้าโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านสามเสน โดยเจ้าตัวได้ผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจจนล้ม และตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย

จากคลิปวิดีโอของ FB/ควาย+Social Airlines V.2 และรายงานจาก ข่าวสด ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการรับ-ส่งนักเรียน ชายคนดังกล่าวได้ออกมาโต้เถียงกับตำรวจจราจร โดยอ้างว่าตนเอง ‘จอดรถเพื่อรอรับลูกไม่ถึง 5 นาที’ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดห้ามจอด

จากนั้นเหตุการณ์ได้บานปลายขึ้น เมื่อผู้ปกครองคนดังกล่าวได้เดินไปผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่จนล้มลงกลางถนน พร้อมทั้งตะโกนต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ภาพจาก : ควาย+Social Airlines V.2

 

หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ปกครองคนดังกล่าว โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและไม่เคารพกฎหมาย พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

เบื้องต้น พฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปอาจเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา เช่น ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นของทางราชการ, ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก อย่างไรก็ตาม ต้องรอการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจากพนักงานสอบสวนอีกครั้ง

พ่อบ้าหัวร้อน โดนล็อกล้อ
ภาพจาก : ควาย+Social Airlines V.2

ล่าสุด ณ เวลาเที่ยงวันนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์หรือประกาศข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งทีมข่าวจะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : คลิปจาก FB/ควาย+Social Airlines V.2

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

3 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

8 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

21 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 12:12 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:15 น.
467
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button