ภาพล่าสุด น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด หลังผ่านศัลยกรรม 4 ปี หนุ่ม กรรชัย ร่วมยินดีชีวิตใหม่

GIFT T. เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 09:07 น.
เปิดภาพล่าสุด น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด ทารุณ 15 ปีจนหน้าผิดรูป หลังศัลยกรรมผ่านมา 4 ปี เปลี่ยนเป็นคนละคน หนุ่ม กรรชัย ร่วมยินดีชีวิตใหม่

เชื่อว่าประชาชนหลายคนยังจำเขาคนนี้ได้เป็นอย่างดี “น้องฟ้า” เด็กหนุ่มที่ถูกนายจ้างกังขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกายตลอด 15 ปี จนกระดูกแตกหัก ใบหน้าผิดรูป ปากฉีก อวัยวะเพศเน่า แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ปล่อยให้บาดแผลหายเองตามธรรมชาติ ทั้งยังถูกบังคับให้กินปัสสาวะ-อุจจาระสุนัข ได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสาหัส กระทั่งพี่ชายพาน้องฟ้าเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนกลายเป็นข่าวใหญ่ และนายจ้างถูกดำเนินคดีในที่สุด

หลังจากที่ น้องฟ้า ได้รับการช่วยเหลือจนหลุดออกมาจากขุมนรกบนดินได้แล้ว เขาก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจ และการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อแก้ไขใบหน้าที่ผิดรูปให้กลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด

โดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู W Plastic Surgery Hospita ออกมาโพสต์คลิปเปิดเผยเรื่องราวการผ่าตัดแก้ไขใบหน้าให้กับ น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา น้องฟ้า ต้องเข้ารับการผ่าตัดมากถึง 11 ครั้ง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนได้ชีวิตใหม่ น้องฟ้า มีหน้าตาที่หล่อเหลา จนจำเค้าเดิมของวันแรกที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากขุมนรกนายจ้างได้เลย

หลังจากคลิปเปิดเผยภาพใบหน้าล่าสุดของ น้องฟ้า เหยื่อนายจ้างโหด กลายเป็นกระแสที่ทำให้คนในโลกออนไลน์พูดถึงกันเป็นอย่างมาก กระทั่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง ก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับน้องฟ้า ที่ได้รับชีวิตใหม่นี้ด้วยความตื้นตัน ทั้งยังชื่นชมโรงพยาบาล และทีมแพทย์ที่เก่งมาก ๆ สามารถผ่าตัดแก้ไขได้สำเร็จ

“พี่ดีใจกับฟ้าด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ #ขอบคุณโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิลยูด้วยนะครับ หมอเก่งมาก ๆ ครับ”

อ้างอิงจาก : FB W Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิ้ลยู, หนุ่ม กรรชัย

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

