วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง ธนาคารไหนประกาศวันหยุดแล้ว วางแผนก่อนทำธุรกรรม
หลายคนอาจกำลังสงสัยและเตรียมวางแผนทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงต้นเดือน โดยเฉพาะคำถามที่ว่า วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จะเปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์
จากข้อมูลวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ปี 2569 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุไว้ชัดเจนว่า วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็น “วันหยุด” ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2569)
ดังนั้น สาขาของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไปจะปิดทำการในวันดังกล่าว ประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันของธนาคาร (Mobile Banking) หรือตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ และธนาคารจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569
