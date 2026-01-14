หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:04 น.
“หมอเจด” แถลงอาการ 8 ผู้ป่วยวิกฤตเหตุเครนถล่ม พบเด็กเล็กสาหัส 2 ราย ระดมทีมแพทย์ 40 ชีวิตยื้อลมหายใจ วอนคนไทยบริจาคเลือดด่วน

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แถลงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้ว โดยระบุว่านอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้ว ทีมแพทย์กำลังเร่งยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัส หรือกลุ่มผู้ป่วยสีแดง จำนวน 8 ราย ที่ถูกส่งต่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลา

สำหรับผู้บาดเจ็บวิกฤตทั้ง 8 รายนี้ มีเรื่องที่น่าสะเทือนใจคือมีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยถึง 2 ราย รายแรกเป็นหนูน้อยวัยเพียง 1 ปี 10 เดือน มีอาการสมองกระทบกระเทือนรุนแรง กระดูกไหปลาร้าหัก และเลือดออกในช่องปอด ส่วนอีกรายเป็นเด็กชายวัย 6 ขวบ กระดูกขาขวาหักเป็นแผลเปิด เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียเลือดมาก ส่วนผู้ใหญ่อีก 6 ราย มีอาการสาหัสแตกต่างกันไป อาทิ เลือดออกในช่องปอด ซี่โครงหักหลายซี่ ขาหักสองข้าง สมองกระทบกระเทือน และกระดูกสันหลังหัก

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ แถลงความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บเหตุเครนถล่ม
FB/ หมอเจด

หมอเจด ย้ำว่าปฏิบัติการกู้ชีพครั้งนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ระดมกำลังครั้งใหญ่ จัดตั้งทีมแพทย์เฉพาะทาง 8 ทีม ทั้งศัลยกรรมสมอง กระดูก และทั่วไป รวมบุคลากรกว่า 40 ชีวิต เพื่อประกบดูแลคนไข้วิกฤตแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเน้นทำให้สัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่ก่อนนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงเพื่อดูแลผู้ป่วยรายอื่นๆ อย่างทั่วถึง

หมอเจด ได้ประกาศขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ โดยสามารถบริจาคได้ 3 จุดหลัก คือ

  • ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.มหาราชนครราชสีมา (อาคารเอ็มพาร์ค ชั้นใต้ดิน) ถึงเวลา 18.00 น.
  • เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 2 ถึงเวลา 19.30 น.
  • เซ็นทรัล โคราช ชั้น 3 ถึงเวลา 19.30 น.

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือประชาชนงดโทรสอบถามหรือเข้าพื้นที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หากญาติผู้ป่วยต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-235000 กด 0 ติดต่อประชาสัมพันธ์ โดยทีมแพทย์ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาทุกชีวิตไว้ให้ได้

ที่มา: โหนกระแส

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

