เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:30 น.
ภาพจาก : เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE)

เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE โพสต์เดือด เผยพฤติกรรมคนใกล้ชิดเอาทรัพย์สินกงสีไปเป็นของส่วนบุคคล ไม่แบ่งพวกพ้องแถมยังขับไล่และฟ้องปิดปากทำเอาแฟนคลับตกใจกันทั้งโซเชียล

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุบนโลกออนไลน์ทันที เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กชื่อดังระดับตำนานอย่าง เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE) ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสุดเดือด แฉพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิดที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับช็อก กับปมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจและทรัพย์สินกงสี

โพสต์ดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดถึงความไม่ชอบมาพากลทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยมีใจความสำคัญถึงการนำเงินส่วนรวมไปใช้ประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็น มีการนำเงินสดของบริษัทไปซื้อออฟฟิศ แต่กลับใส่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อส่วนบุคคล

เมื่อขายออฟฟิศได้เงินมาจำนวน 10 ล้านบาท กลับใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินและไม่ยอมแบ่งให้เพื่อน เมื่อทวงถามส่วนแบ่ง กลับได้รับคำตอบว่า “หากมึงยังไม่มีเรื่องต้องใช้ กูเอาไปซื้อรถนะ”

เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE โพสต์เดือด เผยพฤติกรรมคนใกล้ชิด
ภาพจาก : เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE)

จากสถานะเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน เมื่อถึงเวลาแบ่งผลประโยชน์กลับถูกอ้างว่าเป็นเพียง “พนักงาน” และถูกขับไล่ออก

ผู้โพสต์ระบุว่าตนเองถูกสร้างภาพลักษณ์ให้ดูแย่ เช่น ถูกกล่าวหาว่า “เปย์หญิง” หรือ “บริหารเงินไม่เป็น” ทั้งที่ความจริงคือไม่เคยได้รับส่วนแบ่งเงินของตัวเองเลยสักบาท ล่าสุดยังมีการฟ้องร้องเพื่อให้เรื่องเงียบอีกด้วย

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีโพสต์แฉเดือดดังกล่าว ทางเพจได้มีการโพสต์ภาพที่สร้างจาก AI พร้อมข้อความปริศนาว่า “รายการใหม่ของ 2 นัดบิด เร็วๆนี้” ซึ่งชาวเน็ตคาดเดาว่าคำว่า “บิด” ในที่นี้ อาจไม่ได้หมายถึงมอเตอร์ไซค์ แต่อาจหมายถึงการ “บิดเงิน” หรือการโกง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ถูกเปิดเผยออกมาล่าสุด

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE) ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสุดเดือด
ภาพจาก : เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE)

ข้อมูลจาก : FB/เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE, 1

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

