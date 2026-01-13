หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ
ตำรวจรวบครบ 6 เมียนมารุมทำร้ายไรเดอร์บางบ่อบาดเจ็บสาหัส 3 ราย หลังเขม่นบนถนนและรุมสกรัมที่หน้าร้านอาหาร พบหัวโจกยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมเร่งตรวจสอบปมนอมินีเจ้าของร้าน
กรณีเดือดที่สังคมแห่ให้ความสนใจอย่างมาก หลังเกิดเหตุแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 6 คน โชว์พฤติกรรมเลือดร้อน ต้นเหตุจากขับรถล้ำเลนพอถูกบีบแตรเตือนกลับไม่พอใจ ขับปาดหน้าชูนิ้วกลางท้าทายให้ตามไปเคลียร์ถึงที่พอไรเดอร์ไปคุยดีๆ กลับถูกอีกฝ่ายยกพวกรุมสกรัม กระมั่งฝั่งของไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย โดยมีการใช้อาวุธฟาดใส่รถจักรยานยนต์จนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้รุนแรงถึงขั้นที่ต่อมา นายอัครวุธ บุรณพนธ์ หรือ “เต้ อาชีวะ” นำทีมงานพร้อมกับบรรดาพี่น้องไรเดอร์อีกกว่า 100 ชีวิต ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอุกฉกรรย์ชนิดเย้ยกฏหมายบ้านเราถึงขั้นที่เกิดความคับแค้นใจ รวมตัวกันเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวว่า เจ้าของเป็นใครกันแน่ เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นพบแรงงานคู่กรณีเป็นเจ้าของร้าน โดยใช้นอมินีเป็นคนไทย
นอกจากนี้ยังพากันไปให้ข้อมูลที่ สภ.บางบ่อ พร้อมทั้งเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามตัวเมียนมาทั้ง 6 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกมิติที่พบความผิด
ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” ได้เผยแพร่ภาพนาทีที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุครบทั้ง 6 คนมาสอบปากคำและแจ้งข้อหา โดยช่วงหนึ่งได้มีการเปิดคลิป 1 ใน 6 แรงงานที่เป็นหัวโจกยกมือไหว้ขอโทษคนไทย โดยพูดเป็นภาษาพม่าและมีล่ามช่วยแปลภาษา
“หัวโจกแก๊งพม่าที่ทำร้ายไลน์แมน ยกมือกราบขอโทษคนไทย… สมุทรปราการ” แคปชั่นจากเพจท่านเปา โดยต่อมาแอดมินยังหล่นความเห็นเสริมว่า “มีหลายคนบอกว่าต้องเจองานแก้ ถ้าแก้งานเสร็จ ต้องยกเลิกวีซ่าหรือพาสสปอร์ตเข้าไทยและเนรเทศออกนอกประเทศ” (ดูคลิป)
ทั้งนี้ น.ส.เมย์ อายุ 32 ปี หุ้นส่วนร้านสัญชาติเมียนมา กล่าวว่า ร้านที่เกิดเรื่องเปิดบริการได้ราว 2 เดือน มีเอกสารขออนุญาตถูกต้อง ส่วนลูกน้องที่ก่อเหตุเสื้อสีขาวชื่อ นายเฮง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ได้สอบถามเบื้องต้นยอมรับว่ามีเรื่องกับไรเดอร์บนท้องถนน แต่นายเฮงอ้างว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่ผิดที่ใจร้อนไปลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ก่อน ตอนนี้รู้สึกผิด ฝากขอโทษผู้บาดเจ็บและคนไทย ซึ่งตอนนี้ตนได้ไล่ 6 คนที่ก่อเหตุออกทั้งหมดแล้ว และอยากขอโทษคนไทยในสิ่งที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันตำรวจกำลังเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบประเด็นการถือครองธุรกิจโดยผิดกฎหมายตามข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้เสียหายต่อไป.
