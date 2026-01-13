ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 15:37 น.
151
6 เมียนมากร่าง
ภาพ @Facebook

ตำรวจรวบครบ 6 เมียนมารุมทำร้ายไรเดอร์บางบ่อบาดเจ็บสาหัส 3 ราย หลังเขม่นบนถนนและรุมสกรัมที่หน้าร้านอาหาร พบหัวโจกยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมเร่งตรวจสอบปมนอมินีเจ้าของร้าน

กรณีเดือดที่สังคมแห่ให้ความสนใจอย่างมาก หลังเกิดเหตุแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 6 คน โชว์พฤติกรรมเลือดร้อน ต้นเหตุจากขับรถล้ำเลนพอถูกบีบแตรเตือนกลับไม่พอใจ ขับปาดหน้าชูนิ้วกลางท้าทายให้ตามไปเคลียร์ถึงที่พอไรเดอร์ไปคุยดีๆ กลับถูกอีกฝ่ายยกพวกรุมสกรัม กระมั่งฝั่งของไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย โดยมีการใช้อาวุธฟาดใส่รถจักรยานยนต์จนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

เหตุการณ์นี้รุนแรงถึงขั้นที่ต่อมา นายอัครวุธ บุรณพนธ์ หรือ “เต้ อาชีวะ” นำทีมงานพร้อมกับบรรดาพี่น้องไรเดอร์อีกกว่า 100 ชีวิต ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอุกฉกรรย์ชนิดเย้ยกฏหมายบ้านเราถึงขั้นที่เกิดความคับแค้นใจ รวมตัวกันเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวว่า เจ้าของเป็นใครกันแน่ เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นพบแรงงานคู่กรณีเป็นเจ้าของร้าน โดยใช้นอมินีเป็นคนไทย

นอกจากนี้ยังพากันไปให้ข้อมูลที่ สภ.บางบ่อ พร้อมทั้งเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามตัวเมียนมาทั้ง 6 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกมิติที่พบความผิด

แฟ้มภาพ

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” ได้เผยแพร่ภาพนาทีที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุครบทั้ง 6 คนมาสอบปากคำและแจ้งข้อหา โดยช่วงหนึ่งได้มีการเปิดคลิป 1 ใน 6 แรงงานที่เป็นหัวโจกยกมือไหว้ขอโทษคนไทย โดยพูดเป็นภาษาพม่าและมีล่ามช่วยแปลภาษา

“หัวโจกแก๊งพม่าที่ทำร้ายไลน์แมน ยกมือกราบขอโทษคนไทย… สมุทรปราการ” แคปชั่นจากเพจท่านเปา โดยต่อมาแอดมินยังหล่นความเห็นเสริมว่า “มีหลายคนบอกว่าต้องเจองานแก้ ถ้าแก้งานเสร็จ ต้องยกเลิกวีซ่าหรือพาสสปอร์ตเข้าไทยและเนรเทศออกนอกประเทศ” (ดูคลิป)

ทั้งนี้ น.ส.เมย์ อายุ 32 ปี หุ้นส่วนร้านสัญชาติเมียนมา กล่าวว่า ร้านที่เกิดเรื่องเปิดบริการได้ราว 2 เดือน มีเอกสารขออนุญาตถูกต้อง ส่วนลูกน้องที่ก่อเหตุเสื้อสีขาวชื่อ นายเฮง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ได้สอบถามเบื้องต้นยอมรับว่ามีเรื่องกับไรเดอร์บนท้องถนน แต่นายเฮงอ้างว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่ผิดที่ใจร้อนไปลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ก่อน ตอนนี้รู้สึกผิด ฝากขอโทษผู้บาดเจ็บและคนไทย ซึ่งตอนนี้ตนได้ไล่ 6 คนที่ก่อเหตุออกทั้งหมดแล้ว และอยากขอโทษคนไทยในสิ่งที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันตำรวจกำลังเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบประเด็นการถือครองธุรกิจโดยผิดกฎหมายตามข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้เสียหายต่อไป.

แฟ้มภาพ
ภาพ @Facebook ท่านเปา
ภาพ @Facebook ท่านเปา
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

1 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

15 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 5 ฉบับ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 17 ม.ค. 69 มัดรวม 5 ฉบับ เจอเลขชน 4 ตัวมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี ข่าว

แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี บันเทิง

โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า &quot;สังคมสูงวัยสุดยอด&quot; ข่าว

วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 15:37 น.
151
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button