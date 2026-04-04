จุกในอก เปิดจดหมาย เสก โลโซ เขียนถึงลูก ๆ อ่านแล้วน้ำตาซึม แฟนเพลงส่งกำลังใจ

จุกในอก! เปิดจดหมาย เสก โลโซ เขียนถึงลูก ๆ “ปีนี้พ่อทำได้แค่นี้” อ่านแล้วน้ำตาซึม แฟนเพลงแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้มีการโพสต์ภาพจดหมายน้อยที่เขียนด้วยลายมือของ เสก โลโซ อวยพรวันเกิดให้กับลูกชายคนโต น้องเสือ และฝากความรักความคิดถึงถึงลูก ๆ ทั้ง 3 คน พร้อมเขียนเพลงให้ลูกสาว น้องลอนดอน ด้วย โดยระบุแคปชั่นที่อ่านแล้วจุกในอกมาก ๆ ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจ เสก โลโซ อย่างท่วมท้น รวมถึงร่วมอวยพรวันเกิดให้ลูกทั้ง 2 ของตัวพ่อร็อคเกอร์ระดับตำนานด้วย
“ปีนี้ พ่อทำให้ลูกได้เท่านี้ ทั้ง ๆ ที่อยากอยู่กับลูก ๆ ในวันครบรอบวันเกิดคืนนี้ จึงฝากลายมือพ่อไปพร้อมกับแม่ รักลูก ๆ ทั้ง 3 มากที่สุด ลอนดอนน้อยของพ่อ นี้เป็นเพลงของลูกคนเดียวนะครับ มีความสุขมาก ๆ นะครับ พ่อคิดถึงลูก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี
- ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ
- คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น
อ้างอิงจาก : FB SEK LOSO
