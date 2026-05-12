จ่อสอบเรื่องเล่า โน้ส อุดม แฉ ‘อ.แก้กรรม’ ล้วงของลับลูกน้อง ประกอบข้อมูลคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:33 น.
ตำรวจสอบสวนกลางเร่งตรวจสอบเรื่องเล่าโน้ส อุดมปมหมอดูแก้กรรม

ตำรวจเตรียมสอบกรณี โน้ส อุดม เล่าเรื่องอ.แก้กรรมภาคเหนือล่วงละเมิดลูกน้อง ใช่คนเดียวกับหมอดูทำอนาจารหรือไม่ ล่าสุดบุกค้นสำนักยึดหลักฐานสำคัญ

หลังจากที่มีการเปิดเผยวีรกรรมของหมอดูชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนืออ้างทำพิธีแก้กรรมตามความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู แต่มีการล่วงละเมิด ใช้มือจับของลับ ทั้งยังพูดจาส่อไปทางเพศ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้หลาย ๆ คนนึกไปถึงเรื่องเล่าของ โน้ส อุดม แต้พานิช ที่เคยออกมาเล่าประสบการณ์คล้ายกันไว้ในเดี่ยวสเปเชียล : ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อปี 2567

โน้ส อุดม เล่าว่า เดินทางไปทำพิธีขอขมากรรมที่ตำหนักล้านนาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ หลังจากได้พบอาจารย์ท่านนี้ก็สั่งให้ไปทำบุย 9 วัด หลังจากพูดคุยกับตาเสร็จจึงเรียกคนขับรถส่วนตัวที่ชื่อ “แอ๊ด” เข้าไปคุยส่วนตัว ตนคิดว่าอาจจะขอคุยคอขาดบาดตายแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้า จากนั้นอีกฝ่ายออกมาเล่าให้ฟังว่าถูกหมดูคนนี้สั่งให้ถอดกางเกงและบีบเค้นของลับ เมื่อเดี่ยวไมโครโฟนคนดังได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับจะเอาเรื่องและรู้สึกผิดเหมือนตนเป็นคนพาลูกน้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้

ล่าสุด ข่าวสด รายงานว่า พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เผยความคืบหน้าคดีหมอดูชื่อดังในภาคเหนือทำอนาจารผู้เสียหาย อ้างว่าเป็นการแก้กรรม และยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสุนัข มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีก 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียหายรวมเป็น 3 ราย

ตำรวจยังสั่งการให้ทีมสืบสวนตรวจสอบกรณีของ โน้ส อุดม แต้พานิช ที่เคยเล่าเรื่องราวหมอดูมีพฤติกรรมคล้ายกันในเดี่ยวไมโครโฟนในปี 2567 ตอนเดี่ยวสเปเชียล : ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าหมอดูคนดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบคดี

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักซึ่งเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดลำพูน ฝั่งถูกกล่าวหาอยู่ในบ้านและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำในรายละเอียด การที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบลงพื้นที่ตรวจค้นเมื่อวานนี้ เพราะเกรงว่าหลักฐานสำคัญจะถูกทำลาย แต่ไม่กังวลว่ากลุ่มลูกศิษย์จะมายุ่งเกี่ยวใด ๆ

จากการตรวจค้นตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญได้หลายรายการ เช่น ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า และหนังสือประวัติศาสตร์จำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานเหล่านี้มาประกอบสำนวนคดีตามคำให้การของผู้เสียหาย แต่ขณะนี้ตำรวจยังไม่พบสื่อลามกที่เกี่ยวกับสุนัข

ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยว่าหากใครเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่กองบังคับการปราบปราม

