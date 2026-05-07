วิบากกรรม ดารา AV นมคัพ J พี่สาวห้ามใกล้หลาน แอบถ่ายหนังโป๊ไม่บอก

คันนะ เซโตะ ดาราเอวี เปิดใจเล่านาทีบอกความจริงเรื่องอาชีพกับพ่อแม่ ครอบครัวเข้าใจพร้อมสนับสนุนเต็มที่ แต่พี่สาวยังสั่งห้ามเข้าใกล้หลาน
เซโตะ คันนะ นักแสดงเอวีชื่อดังเจ้าของฉายาหน้าอกตัวแม่ คัพ j มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนแฟนคลับให้ความนิยมในเวลาเพียง 1 ปี ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวให้ฟัง ถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวช่วงที่ต้องปิดบังความลับก่อนเข้าสู่วงการ
คันนะ เซโตะ ก่อนจะขายความเสียวขั้นสูงสุด เริ่มต้นทำงานจากการเป็นนางแบบภาพนิ่งกราเวียร์ ก่อนย่างเข้าวงการหนังผู้ใหญ่ตามคำแนะนำของคนรอบข้าง ช่วงแรกไม่ได้บอกความจริงกับครอบครัว เลือกใช้วิธีลงมือทำก่อนค่อยบอกความจริงทีหลัง นางเอกสาวนำรายได้ก้อนแรกไปเช่าบ้านใหม่เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเอง หลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจสารภาพความจริงกับคนในครอบครัว
ผลลัพธ์หลังจากครอบครัวรับรู้ความจริงกลับไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนคิด พ่อกับแม่สนับสนุนอย่างเต็มที่ เซโตะเล่าให้ฟังว่าพ่อช่วยเธอเลือกซื้อเสื้อผ้ากับเครื่องประดับสำหรับใช้ทำงาน เธอเองก็นำรายได้มาตอบแทนบุญคุณคนในครอบครัวอย่างเต็มที่เช่นกัน ซื้อรถยนต์ให้พ่อ พาแม่ไปเข้าคลินิกดูแลผิวพรรณ สั่งตัดชุดสูทตัวใหม่ให้พี่ชาย
ทว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้ราบรื่นไปเสียทุกอย่าง เซโตะเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่าพี่สาวของเธอยังคงรักษาระยะห่าง พี่สาวยังไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้หลานๆ เนื่องจากกังวลเรื่องภาพลักษณ์กับอาชีพการงานในปัจจุบัน เซโตะยังคงหวังว่าครอบครัวจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในวันเกิดครบรอบ 22 ปีที่กำลังจะมาถึง
เซโตะ คันนะ แชร์ประสบการณ์อันเจ็บปวดจากการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์คุกคามทางเพศสมัยยังเป็นนักเรียน ตอนนั้นเธอพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ สิ่งที่ยากลำบากที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์ตอนนั้น แต่เป็นขั้นตอนการเยียวยาสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุ เธอต้องเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อให้คนทำผิดรับโทษ
ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องตัวเอง อยากส่งต่อข้อความถึงผู้หญิงทุกคนว่า “ความกล้าที่จะปฏิเสธ หรือการพูดคำว่าไม่ คือสิ่งสำคัญที่สุด” ยิ่งการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เธอเน้นย้ำเรื่องการลุกขึ้นมาส่งเสียงเพื่อตัวเองว่าเป็นเรื่องยากแต่จำเป็นต้องทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม
