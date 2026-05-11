ต้องเต ยืนยัน THACCA ให้อิสระทำหนัง ไม่ได้อวยฝั่งใด วอนอย่าใช้การเมืองตัดสิน
ต้องเต ผู้กำกับดัง โต้ปม สส. ไอซ์ วิจารณ์ THACCA ให้งบหนุนเฉพาะศิลปะฝั่งขวา ยืนยันรัฐให้อิสระ เพื่อดันหนังไทยสู่สากล ไม่ได้อวยฝ่ายใด วอนอย่าใช้อุดมการณ์การเมืองตัดสินผลงาน
หลังจากที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความวิจารณ์ละครเรื่อง สอดสร้อยมาลา หนึ่งในโครงการที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐไทย ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณการผลิตละคร/ซีรีส์ ภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ THACCA (Thailand Creative Content Agency) มองว่าเป็นการเล่าเรื่องมุมที่รัฐอยากให้เป็น ทำให้คณะราษฎรดูเป็นพวกหัวก้าวหน้าที่เลวทรามไม่รู้คุณคน ย้ำแนวคิดประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ของประชาชน และอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชน
ก่อนที่ในเวลาต่อมา ไอซ์ รักชนก จะแชร์ข้อความจากเพจพรรคประชาชน People’s Culture กล่าวถึงจุดยืนในเสรีภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ทุกแนวทาง ทุกอุดมการณ์ งานสร้างสรรค์ไม่ควรถูกตัดสินคุณค่าด้วยมุมมองทางการเมืองข้างใดข้างหนึ่ง และไม่มีงานชิ้นใดควรถูกโจมตีหรือถูกแบนด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ หลักการนี้ไม่มีข้อยกเว้น
ฝั่ง ส.ส. พรรคประชาชน เคลื่อนไหวว่า “ตัวไอซ์ยินดีรับคำวิจารณ์ คำติชม คำก่นด่าจากทุกคน ทั้งในและนอกพรรคฮะ“
ล่าสุด ต้องเต ธิติ ศรีนวล ผู้กำกับภาพยนตร์หนังสัปเหร่อ และนักเขียนบทจักรวาลไทบ้าน เดอะซีรีส์ ออกมาแสดงความเห็นปมวิจารณ์ THACCA ระบุว่า
“การวิจารณ์ THACCA ว่าให้งบสนับสนุนเฉพาะงานศิลปะฝั่งขวา ดูไม่แฟร์กับทั้ง THACCA และทีมงานผู้สร้างเลยครับ เพราะงานศิลปะไม่ควรถูกตัดสินผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงด้านเดียว ผมว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมพยายามร่วมกันผลักดันมันมาตลอดคือ ‘เสรีภาพ’ และ ‘ความหลากหลาย’ ในการเล่าเรื่อง
ผมเองในฐานะผู้ได้รับงบสนับสนุนจาก THACCA ผมอยากเล่าจากประสบการณ์ตรงว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลักดันหนังไทยไปสู่ตลาดสากล คณะกรรมการย้ำกับทีมงานเสมอว่า อยากเห็นหนังไทยมีคุณภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติ เปิดตลาดใหม่ และสร้างโอกาสให้คนทำงานสร้างสรรค์ไทย
สิ่งที่เราได้รับไม่ใช่ ‘คำสั่งทางการเมือง’ แต่คือ ‘โอกาส’ ที่ทำให้ผู้สร้างมีความหวังและความกล้ามากขึ้นในการพัฒนางาน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนจนเกินไป และตลอดกระบวนการ THACCA กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ให้อิสระในการทำงานเต็มที่ แบบที่คนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเลยครับ ไม่มีการกำหนดว่าต้องเล่าเรื่องไปในทิศทางไหน
ผมไม่ได้ออกมาเพื่ออวยฝั่งใดฝั่งนึง ผมแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นของมุมมองของคนทำงานที่ได้รับการซัปพอร์ตจาก THACCA จริง ๆ
เราวิจารณ์งานศิลปะกันได้ เห็นต่างกันได้ แต่ถ้าเริ่มใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเกณฑ์ตัดสินว่า งานแบบไหนควรหรือไม่ควรได้รับการสนับสนุน สุดท้ายสิ่งที่เสียหายที่สุดอาจไม่ใช่ฝ่ายการเมืองใดฝ่ายหนึ่ง แต่อาจเป็นทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ที่กำลังพยายามเติบโตไปข้างหน้าร่วมกัน #THACCA”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.ไอซ์ น้อมรับคำวิจารณ์ หลังจวกละครสอดสร้อยมาลา เป็นโฆษณาชวนเชื่อ
- สส.พรรคประชาชน ไล่ THACCA เช็กใหม่? ซัดงบพลังละมุน 2 ปี เกือบ 8 พันล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: