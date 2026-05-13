เขมรประท้วงไทย ขึ้นทะเบียน ปราสาทตาเมือน-ตาควาย เข้าเป็นโบราณสถานชาติ
เขมรออกหนังสือประท้วงไทย ขึ้นทะเบียน ปราสาทตาเมือน-ตาควาย เข้าเป็นโบราณสถานชาติ จี้ไทยให้ถอนการขึ้นทะเบียนทันที และงดทำดำเนินการฝ่ายเดียว
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปะของกัมพูชา ได้ออกแถลงระบุว่า “กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขอประท้วงอย่างรุนแรงและปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อการตัดสินใจของกรมศิลปากรไทย ที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควาย ปราสาทขนาร และแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและอยู่ภายใต้อธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นโบราณสถานแห่งชาติของไทย
การดำเนินการฝ่ายเดียวเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ และไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ การขึ้นทะเบียนดังกล่าวปราศจากมูลฐานโดยสิ้นเชิง และไม่อาจใช้เป็นหลักฐานยืนยันอธิปไตยเหนือดินแดน หรือเป็นเครื่องมือในการปักปันเขตแดนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ประเด็นเรื่องอธิปไตยและการกำหนดเขตแดนระหว่างกัมพูชากับไทย จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส–สยาม ปี 1907 และตราสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ โดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจปี 2000 (MoU 2000) ข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ปี 2003 (TOR 2003) และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
กระทรวงฯ เห็นว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นความพยายามอันมิชอบด้วยกฎหมายในการสร้างภาพลักษณ์ทางกฎหมายเทียมเหนือแหล่งวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ภายในดินแดนอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา และบ่อนทำลายเจตนารมณ์แห่งการเจรจาอย่างสันติและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนการขึ้นทะเบียนอันมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวโดยทันที และงดเว้นจากการดำเนินการฝ่ายเดียวใด ๆ ที่บ่อนทำลายความพยายามของกัมพูชาในการแสวงหาทางออกอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคี
ราชอาณาจักรกัมพูชายังคงยืนยันอย่างหนักแน่นต่อการแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ทั้งหมดด้วยสันติวิธี ภายใต้การเคารพอย่างเต็มที่ต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เดิม
