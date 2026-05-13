ข่าวบิดเบือน! ไวรัสฮันตา ถึงประเทศไทย กรมควบคุมโรค ยันไม่พบการแพร่ระบาด
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยันไม่พบการระบาดของ “ไวรัสฮันตา” ในไทย ชี้ข่าวลือ เชื่อมโยงเรือสำราญในแอตแลนติก ไม่เป็นความจริง
เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โพสต์ข้อความกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลการแพร่ระบาดของ “ไวรัสฮันตา” ในประเทศไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือน โดยระบุว่า
ในปัจจุบันปี 2569 ยังไม่พบรายงานการระบาดในประเทศไทย มีเพียงข้อมูลวิจัยพบสัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของเชื้อในประเทศไทย รวมทั้งเคยมีรายงานผู้ติดเชื้อจากการศึกษาผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุเท่านั้น และไม่พบรายงานผู้เกี่ยวข้องชาวไทยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่มหาสมุทรแอตแลนติก ด้านความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศไทย ข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2528 เคยมีรายงานผู้ป่วยที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันของ Hanta-like virus ที่จังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพ (Edwell, R.M., et al.) และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการศึกษาในผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ยุพิน ศุทธิมงคล) พบผู้ป่วย 1 รายในกรุงเทพมหานคร มีผลยืนยันการวินิจฉัย ว่าพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Hanta-like virus
นอกจากนี้ ข้อมูลการศึกษาของศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อไวรัสชนิดระบาดใหม่ (โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล) และการศึกษาในหนูในประเทศไทย พบเชื้อในสัตว์ฟันแทะ เช่น Rattus rattus, Rattus exulans, Rattus norvegicus, Bandicota indica, Bandicota savilei อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 2-24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไวรัสนี้พบได้ทั้งในคนและในสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย
