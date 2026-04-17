ทัพบกยังไม่มีกำหนดเปิด “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” ต้องรอประเมินหลายด้าน
กองทัพบกไม่มีกำหนดเปิด “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” ต้องรอประเมินหลายด้าน หลังจากที่ช่วงสงกรานต์เปิดให้ประชาชนขึ้นเยี่ยมชม
จากที่ก่อนหน้านี้กองทัพบกได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย – เนิน 350 ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีประชาชนเข้าชมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 14,155 คน ครอบคลุมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปนั้น
ล่าสุดแหล่งข่าวจากกองทัพบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดให้เข้าชมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องรอความพร้อมด้านความปลอดภัยของพื้นที่ รวมถึงการประเมินสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างรอบด้าน
การพิจารณาเปิดพื้นที่อาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือในโอกาสสำคัญที่ผู้บัญชาการเห็นสมควร เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเหนือกระแสเรียกร้องในขณะนี้
ในส่วนของการบูรณะโบราณสถานนั้น กรมศิลปากร ได้ลงพื้นที่สำรวจหน้างานแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซม โดยยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาการเริ่มงานได้อย่างแน่ชัด จนกว่าจะมั่นใจว่าพื้นที่มีความพร้อมในทุกมิติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: