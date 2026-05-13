รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ-ฟ้องร้องมรดกบ้านที่หัวหิน
จากกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวของ “ทราย สก๊อต” หลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีต โดยระบุว่าบุคคลในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศตน และคนในครอบครัวฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินมรดก จนล่าสุด “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชายได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเปิดความจริงอีกด้านให้สังคมรับทราบ ทำให้ตอนนี้มีหลายประเด็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
ทราย สก๊อต กล่าวว่า “พี่ชายผมเป็นคนข่มขืนผม เขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว เขาทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลาย ๆ ครั้ง แล้วทุกคนในครอบครัวรู้หมด เพราะเขาได้ฟังเทปที่ผมอัดที่มีเสียงที่พี่ชายเขาสารภาพ”
พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องจริง และมันไม่เคยเกิดขึ้น ทุกคนที่รู้จักผม กระทั่งครอบครัว เพื่อนผม และตัวผมเอง ยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้น เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยง เป็นเรื่องที่แย่มาก ๆ แล้วผมไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลย โดยเฉพาะน้องแท้ ๆ ของผมเองและผมก็เสียใจมาก ๆ ที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขา
เรื่องคลิปเสียงที่โดนพูดถึง ที่จริงผมไม่ทราบว่าผมโดนอัดเสียง แต่สันนิษฐานว่า เป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้อง เรื่องสมัยตอนวัยเด็ก ซึ่งยอมรับว่าได้มีการทะเลาะ มีการกลั่นแกล้ง อาจจะเล่นตามภาษาพี่น้อง ที่บางทีมันก็อาจจะรุนแรง แต่ผมก็ยังเป็นเด็ก ผมก็ยังไม่ทราบว่าอันไหนมันดีไม่ดี ซึ่งผมก็ได้ขอโทษน้องไปหลายรอบแล้ว แล้วผมก็ได้เคลียร์กับน้องไปหลายรอบแล้ว ผมยืนยันว่า ผมไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นกับน้อง”
ประเด็นเรื่องคนในครอบครัวเมินเฉย
ทราย สก๊อต กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในชีวิตช่วยผมเลย ที่ผมทำทุกอย่างเองเพราะผมไม่ได้มีทางเลือก ผมจะอายุ 30 แล้วปีนี้ แล้วผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลย ไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูล”
พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ หรือว่าเพื่อนฝูง ได้ยื่นมือไปช่วยเขาหลายรอบ ซัพพอร์ตเขาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการไปหาหมอ แต่บางทีทางน้องได้บล็อกช่องทางการสื่อสาร ทำให้ทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ หรือติดต่อได้ยากมาก ๆ แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นจริง ทางครอบครัวไม่มีทางจะไม่ทำอะไร ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอ”
ประเด็นการฟ้องร้องมรดกบ้านที่หัวหิน
ทราย สก๊อต กล่าวว่า “ปีนี้แม่ผมเขาฟ้องร้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผม เขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณ การที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงผมทำอะไร ตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูล เขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่”
พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “บ้านหัวหินเดิมทีเป็นของคุณตา ซึ่งคุณตาก็ได้มอบบ้านหลังนี้ให้ลูกของคุณตา จากนั้นคุณแม่ก็ได้มอบให้ทางผมและทางน้อง แต่ที่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น เพราะว่ามันมีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้น มีการพาคนข้างนอกมาบุกรุก รวมถึงเอาของส่วนกลางไปจัดการ ซึ่งคุณแม่ก็อยากเรียกกลับคืนมา เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินกับคนในบ้าน”
จากเรื่องราวทั้งหมดประเด็นที่สำคัญคือเรื่องบ้านพักตากอากาศที่หัวหินของ “นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี” คุณตาของ พาย และ ทราย โดย “มายด์” ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของ พาย ได้เปิดเผยภาพโฉนดที่ดินของบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งมีการระบุข้อมูลว่า
- 29 พ.ย. 2544 นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ส่งมอบที่ดินให้ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี
- 25 มี.ค. 2545 นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ส่งมอบที่ดินให้ เด็กชายสุนิษฐ์ สก๊อต และ เด็กชายสิรณัฐ สก๊อต
