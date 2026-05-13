บันเทิง

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:04 น.
67

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ-ฟ้องร้องมรดกบ้านที่หัวหิน

จากกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวของ “ทราย สก๊อต” หลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีต โดยระบุว่าบุคคลในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศตน และคนในครอบครัวฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินมรดก จนล่าสุด “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชายได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเปิดความจริงอีกด้านให้สังคมรับทราบ ทำให้ตอนนี้มีหลายประเด็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

ทราย สก๊อต กล่าวว่า “พี่ชายผมเป็นคนข่มขืนผม เขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว เขาทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลาย ๆ ครั้ง แล้วทุกคนในครอบครัวรู้หมด เพราะเขาได้ฟังเทปที่ผมอัดที่มีเสียงที่พี่ชายเขาสารภาพ”

พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องจริง และมันไม่เคยเกิดขึ้น ทุกคนที่รู้จักผม กระทั่งครอบครัว เพื่อนผม และตัวผมเอง ยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้น เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยง เป็นเรื่องที่แย่มาก ๆ แล้วผมไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลย โดยเฉพาะน้องแท้ ๆ ของผมเองและผมก็เสียใจมาก ๆ ที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขา

เรื่องคลิปเสียงที่โดนพูดถึง ที่จริงผมไม่ทราบว่าผมโดนอัดเสียง แต่สันนิษฐานว่า เป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้อง เรื่องสมัยตอนวัยเด็ก ซึ่งยอมรับว่าได้มีการทะเลาะ มีการกลั่นแกล้ง อาจจะเล่นตามภาษาพี่น้อง ที่บางทีมันก็อาจจะรุนแรง แต่ผมก็ยังเป็นเด็ก ผมก็ยังไม่ทราบว่าอันไหนมันดีไม่ดี ซึ่งผมก็ได้ขอโทษน้องไปหลายรอบแล้ว แล้วผมก็ได้เคลียร์กับน้องไปหลายรอบแล้ว ผมยืนยันว่า ผมไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นกับน้อง”

ทราย สก๊อต
IG/ @psiscott

ประเด็นเรื่องคนในครอบครัวเมินเฉย

ทราย สก๊อต กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในชีวิตช่วยผมเลย ที่ผมทำทุกอย่างเองเพราะผมไม่ได้มีทางเลือก ผมจะอายุ 30 แล้วปีนี้ แล้วผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลย ไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูล”

พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ หรือว่าเพื่อนฝูง ได้ยื่นมือไปช่วยเขาหลายรอบ ซัพพอร์ตเขาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการไปหาหมอ แต่บางทีทางน้องได้บล็อกช่องทางการสื่อสาร ทำให้ทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ หรือติดต่อได้ยากมาก ๆ แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นจริง ทางครอบครัวไม่มีทางจะไม่ทำอะไร ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอ”

พาย สุนิษฐ์ สก๊อต
FB/ Mild Jiravechsoontornkul

ประเด็นการฟ้องร้องมรดกบ้านที่หัวหิน

ทราย สก๊อต กล่าวว่า “ปีนี้แม่ผมเขาฟ้องร้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผม เขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณ การที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงผมทำอะไร ตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูล เขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่”

พาย สุนิษฐ์ สก๊อต โต้ประเด็นดังกล่าวว่า “บ้านหัวหินเดิมทีเป็นของคุณตา ซึ่งคุณตาก็ได้มอบบ้านหลังนี้ให้ลูกของคุณตา จากนั้นคุณแม่ก็ได้มอบให้ทางผมและทางน้อง แต่ที่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น เพราะว่ามันมีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้น มีการพาคนข้างนอกมาบุกรุก รวมถึงเอาของส่วนกลางไปจัดการ ซึ่งคุณแม่ก็อยากเรียกกลับคืนมา เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินกับคนในบ้าน”

จากเรื่องราวทั้งหมดประเด็นที่สำคัญคือเรื่องบ้านพักตากอากาศที่หัวหินของ “นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี” คุณตาของ พาย และ ทราย โดย “มายด์” ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของ พาย ได้เปิดเผยภาพโฉนดที่ดินของบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งมีการระบุข้อมูลว่า

  • 29 พ.ย. 2544 นายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ส่งมอบที่ดินให้ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี
  • 25 มี.ค. 2545 นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ส่งมอบที่ดินให้ เด็กชายสุนิษฐ์ สก๊อต และ เด็กชายสิรณัฐ สก๊อต
โฉนดที่ดินบ้านตากอากาศ หัวหิน
FB/ Mild Jiravechsoontornkul

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล ข่าว

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

6 วินาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

19 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แอ้ม สโรชา&quot; ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT ข่าว

ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

26 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

36 นาที ที่แล้ว
เจาะกระแส &quot;ละครผลไม้ AI&quot; จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก เศรษฐกิจ

เจาะกระแส “ละครผลไม้ AI” จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

48 นาที ที่แล้ว
ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey บันเทิง

ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey

59 นาที ที่แล้ว
คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ ข่าว

คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว ข่าว

ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ศุภจี ซ้อนท้ายคิกออฟลดค่าครองชีพ เลขเด็ด

ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา ‘ศุภจี’ ซ้อนท้าย ร้องเพลงจ้ำจี้ เปิดงานไทยช่วยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

เปิดตัว นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลเสี่ยงทายพระโค 2569 กินอะไร พระยาแรกนาเสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล งัดหลักฐาน โฉนดที่ดิน ระบุชัดไม่ใช่ของคนเดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน ข่าว

หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล โต้ชาวเน็ตปมวิจารณ์ยุ่งเรื่องครอบครัว พาย สุนิษฐ์ ข่าวดารา

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “วัฒน์ อิทธิวัฒน์” ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์ บันเทิง

เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟีฟ่า” เครียด “จีน-อินเดีย” ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก กระทบ 3 พันล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า มายด์ ลภัสลัล งัดการ์ดเชิญ โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มางานแต่งพาย พี่ชาย เปิดภาพชาวเน็ตปากแจ๋ว กำลังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

มายด์ งัดการ์ดงานแต่ง โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มีคนโดนฟ้องจำนวนมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:04 น.
67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
19 แอป ราชกิจจา

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
ประวัติ &quot;แอ้ม สโรชา&quot; ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button