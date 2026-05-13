นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล สั่งเร่งหาแหล่งน้ำบาดาล-น้ำใต้ดินช่วยเกษตรกร
13 พ.ค. 2569 ภายหลังเสร็จสิ้น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิต ที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิต พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธี และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูก ใส่ถุงที่จัดเตรียมมา
ในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว และได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้ ตนเองก็จะนำไปเพาะเพื่อให้เติบโต และเป็นสิริมงคล ในแปลงนาของตนเอง ซึ่งไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ใด และในระหว่างนี้ได้มีประชาชนเข้ามาทักทายนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเอง
ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามว่า นายกฯ มีแปลงของตัวเองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มีสิ ส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหน เพาะขึ้นแล้วจะบอก” และในช่วงที่นายกฯ เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้มีชาวบ้านเดินเข้ามาไหว้ทักทาย พร้อมกับถามเป็นภาษาอีสานว่า “นายกฯ แท้หรือไม่ และเป็นคนอีสานแท้หรืออีสานปลอม” โดยนายกฯ ได้พูดติดตลกว่า “อีสานปลอม”
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดว่าในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่า ได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการตั้งแต่แผนในระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน ในการจัดหาน้ำ เช่น น้ำบาดาล น้ำใต้ดินให้กับเกษตรกร
นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จะมาร่วมทำงานกันอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งการพยากรณ์อากาศพบว่าจะเกิดสภาวะดังกล่าวขึ้นในปีนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและ เก็บกักน้ำ ให้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางต่อไปที่ท่าอากาศยานทหารอากาศ กองบิน 6 เพื่อเดินทางลงพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี ต่อไป
ที่มา: ข่าวสด
