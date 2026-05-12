ถ่ายทอดสด พิธีแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 เช็กกำหนดการ พระยาแรกนา และพระโคประจำปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:52 น.
ประชาชนติดตามถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 2569 ได้ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ วิทยุ และออนไลน์ พร้อมเช็กกำหนดการ พระยาแรกนา และพระโคประจำปีนี้

วันพืชมงคลประจำปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ประชาชนที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้หลายช่องทาง ทั้ง สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญของพิธี ขอแนะนำให้ประชาชนรอติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569

พระราชพิธีสำคัญนี้แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 : * เวลา 07.19 น. พระยาแรกนาเดินทางออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยฤกษ์ไถหว่านจะอยู่ระหว่างเวลา 08.09 – 08.39 น.

ผู้ทำหน้าที่ในพระราชพิธี ประจำปี 2569

  • พระยาแรกนา : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • เทพีคู่หาบทอง : น.ส.ฉันทิสา อารีเสวต และ น.ส.อภิชญา ฟูแสง

  • เทพีคู่หาบเงิน : น.ส.พรจิตรา จันทร์เจริญ และ น.ส.ศรัญญา ทองคำ

พระโคเสี่ยงทายประจำปี 2569

สำหรับพระโคแรกนาขวัญที่จะทำหน้าที่เสี่ยงทายในปีนี้ ได้แก่ พระโคพอ และ พระโคเพียง โดยมีพระโคสำรองคือ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล ซึ่งทั้งหมดเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนที่มีลักษณะงดงามตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในพระราชพิธีโดยเฉพาะ

ประชาชนสามารถร่วมลุ้นคำทำนายว่าปีนี้พระโคจะเลือกกินอะไร และพระยาแรกนาจะหยิบได้ผ้านุ่งกี่คืบ ซึ่งจะส่งผลต่อคำทำนายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

