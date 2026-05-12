ถ่ายทอดสด พิธีแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 เช็กกำหนดการ พระยาแรกนา และพระโคประจำปี
ประชาชนติดตามถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 2569 ได้ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ วิทยุ และออนไลน์ พร้อมเช็กกำหนดการ พระยาแรกนา และพระโคประจำปีนี้
วันพืชมงคลประจำปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ประชาชนที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้หลายช่องทาง ทั้ง สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญของพิธี ขอแนะนำให้ประชาชนรอติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569
พระราชพิธีสำคัญนี้แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 : * เวลา 07.19 น. พระยาแรกนาเดินทางออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยฤกษ์ไถหว่านจะอยู่ระหว่างเวลา 08.09 – 08.39 น.
ผู้ทำหน้าที่ในพระราชพิธี ประจำปี 2569
พระยาแรกนา : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เทพีคู่หาบทอง : น.ส.ฉันทิสา อารีเสวต และ น.ส.อภิชญา ฟูแสง
เทพีคู่หาบเงิน : น.ส.พรจิตรา จันทร์เจริญ และ น.ส.ศรัญญา ทองคำ
พระโคเสี่ยงทายประจำปี 2569
สำหรับพระโคแรกนาขวัญที่จะทำหน้าที่เสี่ยงทายในปีนี้ ได้แก่ พระโคพอ และ พระโคเพียง โดยมีพระโคสำรองคือ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล ซึ่งทั้งหมดเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนที่มีลักษณะงดงามตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในพระราชพิธีโดยเฉพาะ
ประชาชนสามารถร่วมลุ้นคำทำนายว่าปีนี้พระโคจะเลือกกินอะไร และพระยาแรกนาจะหยิบได้ผ้านุ่งกี่คืบ ซึ่งจะส่งผลต่อคำทำนายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
