ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:26 น.
โนแลนคอนเฟิร์ม ลูพิตา เอ็นยองโก รับบทควบ เฮเลน แห่งทรอย ในหนังฟอร์มยักษ์ The Odyssey เข้าฉาย 17 ก.ค. นี้ เจาะลึกเบื้องหลังการตีความตำนานกรีกใหม่ที่คุณต้องรู้ก่อนไปดู

เจ้าพ่อฮอลลีวูด คริสโตเฟอร์ โนแลน ออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ ยืนยันข่าวลือที่แฟนหนังคาดเดากันมานาน รายชื่อนักแสดงคนสำคัญที่จะมาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Odyssey นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ ลูพิตา เอ็นยองโก จะมารับบทบาทสุดหินถึงสองตัวละครในเรื่องเดียว

ภาพยนตร์ The Odyssey สร้างจากบทกวีมหากาพย์ชื่อดังของโฮเมอร์ โนแลนเลือกดัดแปลงเนื้อหาหลายส่วนให้มีมิติน่าสนใจ ลูพิตาจะรับบทเป็น เฮเลนแห่งทรอย ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ต้นเหตุของสงครามกรุงทรอยอันโด่งดัง

โนแลนเล่าถึงฉากที่เฮเลนกลับมาเจอกับกษัตริย์เมเนลาอุสสามีของเธออีกครั้ง ซึ่งรับบทโดย จอน เบิร์นธัล เขาปรับบทให้การพบกันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน มากกว่าแค่การกลับมาคืนดีกันแบบเรียบง่ายตามต้นฉบับบทกวี

โนแลนยืนยัน ลูพิตาจะรับบทเป็น ไคลเทมเนสตรา พี่สาวของเฮเลนด้วย ตัวละครนี้แต่งงานกับกษัตริย์อกาเมมนอน รับบทโดย เบนนี ซาฟดี้ ก่อนที่กษัตริย์อกาเมมนอนจะนำทัพชาวกรีกไปทำสงครามกับกรุงทรอย โดยแฟนหนังจะยังไม่เห็นภาพของลูพิตาในตัวอย่างภาพยนตร์ทั้งสองเวอร์ชันที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้

ภาพยนตร์ The Odyssey อัดแน่นไปด้วยนักแสดงแถวหน้าของวงการ แมตต์ เดมอน มารับบทนำเป็น โอดิสซุส วีรบุรุษจากสงครามกรุงทรอยที่หลงทางนานถึง 10 ปีเพื่อพยายามเดินทางกลับบ้านเกิดบนเกาะอิทากะ ทอม ฮอลแลนด์ มารับบทเป็น เทเลมาคัส ลูกชาย แอนน์ แฮททาเวย์ มารับบทเป็น เพเนโลปี ภรรยาผู้ซื่อสัตย์

ชาร์ลิซ เธอรอน รับบทเป็นเทพธิดาคาลิปโซ เซนเดยา รับบทเป็นเทพีอาธีนา โรเบิร์ต แพตตินสัน รับบทเป็น แอนตินุส ผู้นำกลุ่มชายหนุ่มที่มาตามจีบเพเนโลปีในช่วงที่ทุกคนคิดว่าโอดิสซุสเสียชีวิตไปแล้ว ตลอดจนนักแสดงมากฝีมือคนอื่นๆ อย่าง เอลเลียต เพจ มีอา ก็อธ จอห์น เลกวิซาโม ร่วมแสดงด้วย

ความน่าสนใจอีกอย่างคือ โนแลนดึง ทราวิส สก็อตต์ แร็ปเปอร์ชื่อดังมารับบทเป็นกวีในเรื่อง โนแลนอธิบายเหตุผลในการเลือกทราวิสว่า เรื่องราวทั้งหมดส่งต่อกันมาผ่านบทกวีมุขปาฐะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการร้องเพลงแร็ปในยุคปัจจุบัน ทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง Tenet เมื่อปี 2020 ทราวิสเป็นคนแต่งเพลงประกอบชื่อ The Plan ให้กับภาพยนตร์เรื่องนั้น

คอหนังเตรียมตัวให้พร้อม ภาพยนตร์ The Odyssey มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 17 กรกฎาคมนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

