“แมตต์ บราลีย์” แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ

Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 11:33 น.
แมตต์ บราลีย์ แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ หลังมีสตูดิโอในไทยเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยจะใช้ชื่อว่า Afterworld

ถ้ายังจำกันได้กับที่ก่อนหน้านี้ แมตต์ บราลีย์ (Matt Braly) ผู้กำกับแอนิเมชันเชื้อสายไทย เจ้าของผลงานแอมฟิเบีย (Amphibia) ที่เคยออกมาเผยแพร่ภาพงานคอนเซ็ป หลังจากที่หนังที่เขาเซ็นสัญญาทำกับโซนี่ นั้นไม่ได้ไปต่อ เพราะทางโซนี่ให้เหตุผลว่าผลงานชิ้นนี้ไม่น่าจะคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ โดยข่าวดังกล่าวได้ความเสียดายให้กับชาวไทยอย่างมาก เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจและใช้ความเชื่อของไทยมาเป็นส่วนประกอบนั้น

ล่าสุด แมตต์ บราลีย์ ได้แจ้งข่าวดีว่าภาพยนตร์แอนิเมชันสตูดิโอในไทย “The MONK Studio” ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้ว โดยจะใช้ชื่อเรื่องว่า Afterworld หรือชื่อไทยคือ “กลับบ้าน”

อย่างไรก็ตามนายบราลีย์ระบุว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรืออยู่ในขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นทางการ โดยทาง MONK จะไปร่วมงาน Annecy ในปีนี้เพื่อมองหาพันธมิตรและนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการผลิตต่อไป ทั้งนี้โครงการนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องจากสาธารณะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

สำหรับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวบอกเล่าถึงเรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่มเดินทางเข้าสู่โลกวิญญาณที่เต็มไปด้วยภูติผีตามความเชื่อของไทยเพื่อหาหนทางในการรักษาอาการป่วยของตนเอง ก่อนที่เขาจะเข้ารับการผ่าตัดครั้งสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเขา

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

