มายด์ งัดการ์ดงานแต่ง โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มีคนโดนฟ้องจำนวนมาก

สรุปดราม่า มายด์ ลภัสลัล งัดการ์ดเชิญ โต้ ไม่เชิญ ทราย สก๊อต มางานแต่งพาย พี่ชาย เปิดภาพชาวเน็ตปากแจ๋ว กำลังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาท
หลังงานวิวาห์ระหว่าง มายด์ ลภัสลัล กับ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ผ่านพ้นไป มีผู้คนสังเกตเห็นว่าไร้เงา ทราย สก๊อต มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งทรายได้แท็กอินสตาแกรมถึงมายด์ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุดก็มีดราม่า ที่ทรายเปิดประเด็นกับพี่ชาย พาย มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงลบ พาดพิงถึงมายด์ด้วยข้อมูลเท็จ
ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง ประกาศเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่คอมเมนต์หยาบคาย หมิ่นประมาท รวมถึงผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จจนทำให้เกิดความเกลียดชัง ม
ายด์ได้แชร์ภาพตัวอย่างข้อความชาวเน็ตที่เตรียมส่งฟ้อง พร้อมเขียนข้อความอธิบายว่า “ออเดิร์ฟมาเสิร์ฟยามดึกค่าพี่ๆ ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ที่มัมมายด์กำลังจะฟ้องนะคะ พิมพ์สนุกมาก ตอนฟ้องสนุกเหมือนกันค่ะ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะ ไม่กระเช้า ไม่ไหว้”
นอกจากนี้ มายด์ยังตอบข้อสงสัยประเด็นที่คนถามหาเหตุผลที่ไม่เชิญทรายไปร่วมงานแต่ง เลือกตอบคำถามด้วยการโพสต์ภาพหลักฐาน เป็นซองการ์ดเชิญงานวิวาห์ที่มีการเขียนชื่อ ทราย สก๊อต ด้วยลายมือตัวเอง เอาไว้อย่างชัดเจน
มายด์เขียนข้อความประกอบภาพนี้ว่า “ส่วนคนที่ถามว่าทำไมไม่มีใครเชิญทรายไปร่วมงานแต่ง” ภาพดังกล่าวช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
