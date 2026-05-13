ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 09:55 น.
71

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ช่วยประหยัดไฟ 40% มีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

จากกรณีที่กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในความรับผิดชอบ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีผล 1 พ.ค. นั้น

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาอย่างเหมาะสม

นางสาวพลอยทะเล กล่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เฉลี่ยปริมาณรถ 60 คันต่อชั่วโมง โดย ทช. ได้ทำการศึกษาแล้วว่า ความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัด ทางโค้ง ต้องระวังเป็นพิเศษ

“จากผลการดำเนินการตามมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40 % นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 8 แสนดวง โดยจะทยอยเปลี่ยน คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี 2571”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

