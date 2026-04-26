กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 07:00 น.
กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค. ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในความรับผิดชอบ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทาง ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ

ในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ขานรับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณา

แนวทางการลดการใช้พลังงาน โดยในส่วนของ ทช. ให้ลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทช. จึงกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ จึงขอให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
– มีปริมาณการใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืนน้อย
– ไม่มีจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย บริเวณคอขวด หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
– ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติในการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการดังนี้ – ใช้วิธีการปิดไฟฟ้าแสงสว่างบางดวงในช่วงเวลากลางคืนในจุดที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ ทางแยก ทางโค้งอันตราย สะพาน พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น ให้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้ตามปกติ
– กำหนดช่วงเวลาปิดไฟฟ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
– การดำเนินการต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ข้อ 3 ให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมทางหลวงชนบทสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
ก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 หากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ให้สามารถกลับมาเปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติได้ทันที
ข้อ 5 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ หรือ
สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146”

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีน ขับรถหรูพุ่งชน KFC ซอยสุขุมวิท 62 บาดเจ็บ 6 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 26 4 69 ดูดวง

ดูดวงรายวัน 12 ราศี พลังบวกดึงดูดโชค คิดดีทำดีเห็นผลทันตา โอกาสมาถึงหน้าบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกคนยังสูญหาย ข่าว

นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกรายยังสูญหาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม. ข่าวต่างประเทศ

เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม ฝรั่งรัสเซีย ราดนมกลางร้านสะดวกซื้อ สุดสกปรก ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ &quot;ม้า อรนภา&quot; เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่ ข่าว

เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ “ม้า อรนภา” เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเพลงลูกทุ่งเศร้า นักร้องสาว วัย 49 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตกแห่ขอพิกัด ข่าว

ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตก แห่ขอพิกัดร้านเด็ด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือ! แยม ฐปณีย์ ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เจ้าตัวแจงสถานะ กิตติ สิงหาปัด ช่วยยืนยันอีกเสียง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย! ลูกชาย &quot;โรสแมรี่&quot; ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี บันเทิง

ใจสลาย! ลูกชาย โรสแมรี่ ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ &quot;ฉี่ม่วง&quot; ข่าว

แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ “ฉี่ม่วง”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา ม้า อรนภา พลิกบทบาท นั่งแท่นกรรมการสถาบันพระปกเกล้า เฟ้นหาสุดยอดผู้นำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ &quot;ตัน อาบาห์&quot; จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี บันเทิง

ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ “ตัน อาบาห์” จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ขนลุก! งูเข้าบ้าน แม่แก้ว แม่ของณเดชน์ ในวันพระ แฟนคลับแห่ถามหาบ้านเลขที่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงพ่อพง&quot; วอนอย่าดรามา แม่ครัวไม่อยู่ ต้องทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตเอง ข่าว

“หลวงพ่อพง” วอนอย่าดรามา แม่ครัวไม่อยู่ ต้องทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตเอง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tony Cesay อดีตแชมป์ระดับชาติชาวอังกฤษเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อดีตแชมป์มวย ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลายปี เสียชีวิตวัย 58 ปิดตำนานยอดนักสู้

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขบีเกิล K9 สหรัฐฯ โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตรและเครื่องปรุงรสไทย ข่าวต่างประเทศ

รวมผลงาน K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไว สกัดความอร่อยจากไทย ของเด็ดทั้งนั้น

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหลังวันแรงงานแห่งชาติ 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 2 พ.ค. 69 ชุดเลขท้ายหนุนดวงเศรษฐีใหม่

1 วัน ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 วัน ที่แล้ว
ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ เศรษฐกิจ

ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 07:00 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
ดวงวันนี้ 26 4 69

ดูดวงรายวัน 12 ราศี พลังบวกดึงดูดโชค คิดดีทำดีเห็นผลทันตา โอกาสมาถึงหน้าบ้าน

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
