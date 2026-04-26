กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในความรับผิดชอบ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทาง ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ
ในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ขานรับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณา
แนวทางการลดการใช้พลังงาน โดยในส่วนของ ทช. ให้ลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทช. จึงกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ จึงขอให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
– มีปริมาณการใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืนน้อย
– ไม่มีจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ทางแยก ทางโค้งอันตราย บริเวณคอขวด หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
– ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติในการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการดังนี้ – ใช้วิธีการปิดไฟฟ้าแสงสว่างบางดวงในช่วงเวลากลางคืนในจุดที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ ทางแยก ทางโค้งอันตราย สะพาน พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น ให้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้ตามปกติ
– กำหนดช่วงเวลาปิดไฟฟ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
– การดำเนินการต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ข้อ 3 ให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมทางหลวงชนบทสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่
ก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 หากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ให้สามารถกลับมาเปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติได้ทันที
ข้อ 5 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ หรือ
สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: