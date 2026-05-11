ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 14:14 น.
เปิดประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต ย้อนเส้นทางชีวิตตั้งแต่วัยเรียนจนถึงความรัก 7 ปี ควงภรรยา ‘มายด์ ลภัสลัล’ โชว์ภาพอัลตราซาวด์ตั้งท้องลูกคนแรก

หลังจากนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก แฟนคลับและคนบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวและสามี พาย สุนิษฐ์ กันอย่างล้นหลาม วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้น

พาย สุนิษฐ์ คือทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี พี่ชายของ ทราย สิริณัฐ สก๊อต และเป็นลูกชายคนโตของคุณน้อง จีรานุช ภิรมย์ภักดี กับสามีชาวสก็อตแลนด์ ในวัยเด็กเขาเข้าเรียนโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากนั้นใช้ชีวิตอยู่ต่ออีก 14 ปี

จากนั้นบินกลับประเทศไทยในปี 2555 ได้เริ่มฝึกงานด้านดนตรีที่เขารักกับค่ายสหภาพดนตรี ด้วยความเพียรพยายามเจ้าตัวคว้าปริญญาโทด้านการบริหารจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เตรียมตัวสืบทอดธุรกิจของครอบครัว

ปัจจุบัน พาย สุนิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง Head of Organization Capability ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ Singha Way นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลสำหรับบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia

นอกจากนี้เขายังนั่งแท่นเป็นกรรมการในบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ค่ายเพลงชั้นนำของไทย และเป็นกรรมการในบริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด

ชีวิตส่วนตัวเขามีใจรักในเสียงดนตรี เขาเคยทำวงดนตรีแนวร็อกร่วมกับกลุ่มเพื่อน อีกทั้งเขายังมีความหลงใหลในกีฬามวยไทย

ส่วนชีวิตนั้นหนุ่มพายคบหาดูใจกับนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล นานถึง 7 ปี ก่อนที่ 14 มีนาคม 2567 ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอมายด์แต่งงานที่ประเทศชิลี โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ทันตั้งตัวและร้องไห้ด้วยความดีใจ จนเธอแซวตัวเองว่าไม่มีรูปสวย ๆ ออกมาให้เห็น นับเป็นโมเมนต์หวานที่หลายคนอิจฉา

ทั้งคู่จัดงานฉลองมงคลสมรสสุดอลังการในธีมมิวสิกเฟสติวัลไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ล่าสุดครอบครัวนี้มีข่าวดีอย่างเป็นทางการ มายด์กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก เธอโพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางไปร่วมงาน Coachella 2026 กับพาย พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์ของสมาชิกใหม่ เป็นการเตรียมต้อนรับทายาทตัวน้อยของตระกูล

บันเทิง

