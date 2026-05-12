มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:58 น.
ย้อนฟัง เรื่องราวความรักของนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล หรือ WJmild กับ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชาย ทราย สก็อต โมเมนต์สุดประทับใจงานแต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 7 ปี ก่อนตัดสินใจสวมแหวนก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 อย่างเป็นทางการ

มายด์ เคยเปิดใจผ่านรายการ ตู่พบเธอ ทางช่อง GoodDayOfficial ดำเนินรายการโดย ตู่ ภพธร เผยแพร่เพื่อสองเดือนก่อน เล่าเบื้องหลังการจัดงานแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่ใช้เวลาเตรียมนานถึง 2 ปีเต็ม

ชีวิตแต่งงาน มายด์-พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี

ชีวิตหลังแต่งงานของมายด์ ย้ายเข้าบ้านสามีไปอยู่ร่วมกับคุณแม่ของพาย หลายคนมักกังวลเรื่องปัญหาครอบครัว แต่มายด์บอกเล่าความโชคดี คุณแม่เป็นวัยรุ่นสุดชิล แขกในงานแต่งต่างยกนิ้วให้พร้อมยกย่องเป็นแม่สามีดีเด่นประจำงาน คุณแม่เต้นสนุกสนานอยู่หน้าเวทีจนถึงตีสอง

มายด์กับพายลงทุนสร้างห้องเกมแยกส่วนออกมาต่างหากเพื่อไว้สังสรรค์กับเพื่อน ป้องกันการส่งเสียงรบกวนคุณแม่ ส่วนเรื่องทายาท ทั้งคู่ปล่อยตามธรรมชาติ คาดหวังอยากได้ทั้งลูกชายลูกสาวประดับครอบครัวในอนาคต

มายด์รีวิวสามีให้ฟังแบบขำๆ พายคือผู้ชายแสนดี เลิกงานปุ๊บตรงดิ่งกลับบ้านทันที ไม่มีเรื่องผู้หญิงให้ปวดหัว ข้อเสียเดียวที่ขัดใจคือพายเป็นแฟนคลับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึงขั้นเถียงกันเรื่องอนาคตจะให้ลูกเชียร์ฟุตบอลทีมอะไร

นิสัยพาย สุนิษฐ์ เป็นคนธรรมะธรรโม ชอบประวัติศาสตร์ พามายด์สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นประจำ บางครั้งมายด์แชร์มีมตลกเกี่ยวกับพระ พายก็จะดุตักเตือนเรื่องบาปกรรม ถือเป็นคู่ที่เติมเต็มความสุขให้กันอย่างลงตัวสุดๆ

มายด์แบ่งงานแต่งงานออกเป็น 3 งานหลัก

จัดเต็มอลังการสมกับที่รอคอยมายาวนาน งานแรกคืองานหมั้นตามประเพณี มีแขกผู้ใหญ่ร่วมงานราว 400 คน พายโชว์ความเป็นลูกครึ่งสก็อตด้วยการสวมชุดคิลต์แบบดั้งเดิม เป่าปี่สก็อตเดินเข้างาน พร้อมทำตามธรรมเนียมเป๊ะคือไม่สวมกางเกงชั้นใน งานนี้ใช้งบประมาณทะลุหลักล้านบาท

งานที่สองคืองานฉลองมงคลสมรสธีมมิวสิคเฟสติวัล งานนี้ดึงตัวตนของบ่าวสาวที่รักเสียงดนตรีออกมาแบบจัดเต็ม มายด์ลงมือออกแบบเวทีเองร่วมกับพาย มีกลิ่นอายคล้ายเทศกาลดนตรีโคเชลลา มีเวทีหลักกับเวทีดีเจ งานนี้รวบรวมศิลปินระดับแนวหน้าถึง 14 วง เช่น Silly Fools, 4EVE, ฮิวโก้ รวมถึง จ๊ะ นงผณี ที่มายด์ทักข้อความไปจองคิวเองตอนเมา งบประมาณงานสูงถึง 8 หลัก เฉพาะค่าเวทีแสงสีเสียงตกอยู่ที่หลักล้าน พร็อพเห็ดเมทัลลิกกับกระบองเพชรราคา 5 แสนบาท ปัจจุบันมายด์ยกมาตั้งประดับสวนที่บ้านเรียบร้อยแล้ว

มายด์จัดงานที่สามเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวที่เขาใหญ่ เพื่อต้อนรับเพื่อนชาวต่างชาติของพาย มีแขกคนสนิทประมาณ 100 คน บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ใช้งบจัดงานราว 3 ถึง 5 ล้านบาท

ชุดแต่งงานก็อลังการไม่แพ้กัน

มายด์จัดเต็มสวมชุดเจ้าสาวมากถึง 10 ชุด มูลค่ารวมหลักล้านบาท ชุดไฮไลต์คือชุดเดรสทรงคลื่นสุดล้ำจากแบรนด์ Pattarasiri ใช้เวลาตัดเย็บนานถึง 7 เดือน ราคาหลักแสน ชุดกระโปรงยาวฟูฟ่องจากแบรนด์ Vivienne Westwood น้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม ราคาเฉียดล้าน รวมถึงชุดตีกลองสุดเท่ประดับแพตช์วงร็อกในดวงใจ

มายด์กับพายออกแบบของชำร่วยงานแต่งมาเอาใจสายปาร์ตี้ มีเสื้อยืดพิมพ์ลายกราฟิกคล้ายโลโก้ MTV ด้านหลังสกรีนรายชื่อศิลปินเหมือนเสื้อทัวร์คอนเสิร์ต พวงกุญแจสแกนคิวอาร์โค้ดเพลย์ลิสต์เพลงในงาน สายรัดข้อมือเข้างาน บรรจุในกล่องสวยงามตั๋วคอนเสิร์ต ทั้งหมดนี้ใช้เงินหลักแสนบาท

มายด์ทิ้งท้ายความประทับใจ สนุกกับการจัดงานแต่งรูปแบบเฟสติวัลมาก อนาคตหากมีนักลงทุนสนใจ เธอกับพายอยากลองรับบทหัวเรือใหญ่จัดงานเทศกาลดนตรีของตัวเองดูสักครั้ง แฟนคลับที่รอติดตามผลงาน ตอนนี้มายด์มีละคร ฝนล้านฤดู เตรียมออกอากาศทางช่องโมโน พร้อมอัปเดตชีวิตสนุกๆ ผ่านช่อง TikTok ส่วนตัวให้แฟนคลับหายคิดถึงอย่างสม่ำเสมอ

(ชมคลิปรายการเต็มได้ที่: https://youtu.be/9GEMUeKb42M)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

