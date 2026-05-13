รวบ “ต้า” สมาชิกกองร้อยปอยเปต แต่งเป็นพันโท หลอกเหยื่อโอนเงิน
ตำรวจรวบตัว ต้า สมาชิกกองร้อยปอยเปต แต่งเป็นพันโท หลอกเหยื่อโอนเงิน จับได้ก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานที่กัมพูชา
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ท.พรเสกข์ เชาวสันต์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าจับกุม นายอมรเทพ หรือ “ต้า” อายุ 35 ปี หนึ่งในสมาชิกกองร้อยปอยเปต ฐานความผิด “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, อั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม”
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ ตำรวจ กก.1 บก.ปอท. รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่งกายคล้ายตำรวจ โทรศัพท์และวิดีโอคอลข่มขู่ หลอกให้โอนเงิน เมื่อช่วงกลางปี 67 ที่ผ่านมา จึงเร่งสืบสวนขยายผล ก่อนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้หลายราย ทั้งกลุ่มบัญชีม้า กลุ่มโทรหลอก และกลุ่มฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่มเติม รวมถึงหัวหน้าขบวนการชาวจีน โดยพบว่าผู้ต้องหาบางส่วนได้แยกย้ายหลบหนี และกลับไปกบดานยังภูมิลำเนาของตัวเอง
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายอมรเทพ ผู้ต้องหารายนี้ ได้ย้อนกลับเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย และกำลังเตรียมเดินทางกลับไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว กระทั่งพบตัวและเข้าจับกุมได้ในที่สุด
จากการสอบสวน นายอมรเทพให้การรับสารภาพว่า เพิ่งเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2569 และกำลังจะเดินทางกลับไปทำงานต่อที่ประเทศกัมพูชา แต่มาโดนจับก่อน ส่วนบทบาทในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ยอมรับว่าในช่วงแรกถูกหลอกให้ไปเป็นบัญชีม้า ก่อนผันตัวเข้าร่วมแก๊ง โดยทำหน้าที่แต่งกายเลียนแบบตำรวจ วิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวและยอมโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
