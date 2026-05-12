เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ยืนไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน

เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ปลดหนี้ 800 ล้าน จากกำลังใจจากคนรอบตัว คาดปิดยอดเหลือ 0 อีก 3-6 ปี
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุดผ่านรายการเป็นครั้งแรก สำหรับอดีตนักร้องนักแสดงดัง เชน ธนา หรือ เชน ธนาตรัยฉัตร พร้อมด้วยภรรยา เจมส์ กณิการ์ และลูก ๆ ทั้ง 5 คน ร่วมเปิดใจเล่าถึงมรสุมหนี้ 800 ล้านบาท และอัปเดตยอดหนี้ล่าสุดในรายการ 3 แซ่บ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา
เชน ธนา ยอมรับว่า “หลังจากเผชิญมรสุมทางธุรกิจจนเป็นหนี้สูงถึง 800 ล้านบาท ทำให้ชีวิตของเขาพลิกไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่เคยมีเหลือเฟือ กลายเป็นไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ค่าเติมแก๊สทำอาหารให้ลูก
เขาจำเป็นต้องห่างกับลูก ๆ ทั้ง 5 คนเพราะต้องขึ้นไลฟ์ขายของมาราธานจนแทบไม่ได้พักผ่อน มีช่วงหนึ่งโหมขึ้นไลฟ์ 6 วัน 130 กว่าชั่วโมง เป็นตอนแคมเปญ 3.3 มีแบรนด์เข้ามา 50 กว่าแบรนด์ พอจบงานทรุดไป 2 วัน เริ่มมีอาการตึงศีรษะด้านซ้าย หน้าด้านซ้ายเริ่มกระตุกเอง และมีอาการมือชา
หลังจากนั้นแคมเปญ 4.4 ก็ลดจำนวนแบรนด์ลงเหลือ 30 แบรนด์ก็มีสมาธิมากขึ้น เอนเตอร์เทนได้มากขึ้น แต่บางครั้งไลฟ์ ๆ อยู่ภรรยาก็ต้องคอยมานวดด้านซ้ายให้
ปัจจุบันไลฟ์ครั้งละ 16-18 ชั่วโมง เพื่อหาเงินมาทยอยจ่ายหนี้ จนตอนนี้เหลือยอดหนี้อยู่อีกประมาณ 580 ล้านบาท คาดว่าจะปิดจบให้หมดภายใน 3-6 ปีนี้”
ช่วงหนึ่งของรายการ เชน ธนา เปิดใจเล่าทั้งน้ำตาว่า “วันนั้นหาเงินไม่ทันจริงๆ มันตันไปหมดแล้ว มันคือวันที่ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าว มันสุดหน้าตักแล้ว เราไม่ไหว และได้บัตรฟรีดรีมเวิลด์มา แล้วเขาให้ไปรับน้ำอัดลมฟรีเอามาให้ลูก ๆ กิน ชีวิตผมไม่เคยรับเลยมีแต่ให้ วินาทีนั้นน้ำอัดลมฟรีมันไม่เคย ก็ไม่ไหวแล้ว
พอขึ้นรถมา ระหว่างทางช่วงรังสิตมันจะมีสะพานโค้งสูง ก็คิดว่าไปดีกว่า ไม่ไหวแล้วทุเรศตัวเอง คนมันเคยดีตลอด สู้สุดแล้วมันพัง แค่หักนิดเดียว คิดว่าจะเป็นแบบนั้น แต่ทีนี้แวบพี่โกเข้ามา เหมือนพี่อ้อยจัดรายการแล้วร้องไห้คิดถึงพี่โก เราเลยใจเย็น ๆ เว้ยอีกนิดเดียว
ปาฏิหาริย์ก็มีจริง คอมเมนต์ในติ๊กต็อก ถ้าเอาโต๊ะออกผมก้มกราบบนพื้นได้เลย คอมเมนต์คือลมหายใจสุดท้ายแล้ว วันนั้นมันไม่เหลืออะไรแล้ว วันนั้นไม่คุยกับใครแล้ว”
อ้างอิงจาก : รายการ 3 แซ่บ
