“สีหศักดิ์” คุยกับนายกฯ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เหลือ 30 วัน
สีหศักดิ์ คุยกับนายอนุทิน กระทรวงต่างประเทศ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว จาก 60 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก 60 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่า เรามีวีซ่าหลายประเภท แต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เห็นว่า 60 วันอาจจะเยอะไป และอาจจะ มีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว จึงจะเสนอลดให้เหลือ 30 วัน เพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
เรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 1 แต่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น จึงเลื่อนออกไป ขณะนี้กำลังเร่งเสนอ แต่ในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะคณะกรรมการวีซ่า ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
ตนได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็น จะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่ และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ โดยลำดับแรกเราจะทำในเรื่องฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
นายสีหศักดิ์ กล่าวถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องลดระยะเวลาฟรีวีซ่า โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะเคยให้ความเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้เราจะมาดูภาพรวมทั้งหมด และประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากขึ้น
สำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนัก หรือยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษ แต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ดังนั้น การออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน คัดเกรดนทท.
- ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า
- พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: