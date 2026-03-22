ข่าวต่างประเทศ

ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า

sukanlaya s. เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 15:29 น.
นักท่องเที่ยว 3 ชาติ ยิว-อินเดีย-รัสเซีย ป่วยนภูเก็ต

ภูเก็ตแฉวีรกรรมสุดแสบ 3 ชาตินักท่องเที่ยว วีรกรรมแสบ กุเรื่องของหาย-โวยวาย อ้างอาหารไม่อร่อย หวังกินฟรี ทำผู้ประกอบการกุมขมับ โซเชียลเดือดจี้รัฐทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า”

แม้การท่องเที่ยวจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง ภูเก็ต แต่เบื้องหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามากลับทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารต้องรับมือกับวีรกรรมสุดแสบของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ล่าสุด เพจเฟซ Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอินไซต์ว่าด้วยเรื่องนักท่องเที่ยวชาติไหนที่ผู้ประกอบการยี้ที่สุด

จากข้อมูลที่ทางเพจได้รับรวบรวมมา พบว่ามีนักท่องเที่ยว 3 ชาติที่กำลังมาแรงในเรื่องพฤติกรรมชวนปวดหัว จนติดอันดับท็อปลิสต์ที่คนทำธุรกิจต้องกุมขมับ เริ่มต้นที่ นักท่องเที่ยวชาวยิว วีรกรรมสุดแสบที่เจอบ่อยคือ มุกของหาย มักจะกุเรื่องโวยวายว่าทรัพย์สินสูญหายในที่พักเพื่อหวังเรียกร้องการชดเชย แต่พอทางโรงแรมงัดไม้แข็งบอกว่าจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ กลับมีอาการอ้ำอึ้งและบ่ายเบี่ยงว่า “เดี๋ยวขอไปลองหาดูก่อน”

ต่อมาคือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานเกินคุ้มและเรียกร้องสูง มักพบปัญหาการแอบอัดกันเข้าพักถึง 5 คนในห้องเดียว แถมยังมีนิสัยเรื่องเยอะ และชอบหาเรื่องโวยวายใส่พนักงาน รวมทั้ง นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีวีรกรรมยอดฮิตตามร้านอาหารคือ การสั่งอาหารมากินจนหมดเกลี้ยง แล้วค่อยโวยวายตบท้ายว่าไม่อร่อย เพื่อหาข้ออ้างที่จะไม่ยอมจ่ายเงิน

เพจดังเผยนักท่องเที่ยวยิวชอบอ้างทำของหาย
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

โซเชียลหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายฟรีวีซ่า (Free Visa) ที่เน้นกวาดต้อนปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อทำตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้น ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจริงไห เพราะสุดท้ายภาระหนักกลับตกไปอยู่กับผู้ประกอบการตาดำๆ ที่ต้องคอยรับมือกับนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพจนแทบเสียสุขภาพจิต ถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่าทิ้งเสีย เพราะมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย

“เคยมีคนเล่าว่าคนญี่ปุ่นน่ารักมาก ชอบซื้อขนมมาฝาก”

“ชอบกันนักไม่ใช่เหรอปริมาณนักท่องเที่ยว ดูแต่ตัวเลข ไม่เน้นคุณภาพ แล้วก็ฟรีวีซ่า ผลลัพธ์มันคุ้มกันไหม”

“เลิก Free Visa เถอะ ได้ไม่คุ้มเสียเลย สงสารผู้ประกอบการ ที่ต้องรับมือคนพวกนี้มาก”

“ตราบใดประเทศไทยเข้าได้ฟรีวีซ่าเสียส่วนมาก อีกอย่างใครให้เงินเยอะก็จะเวลคัมตลอดเวลา ซึ่งยากมาก ตราบใดที่ไทยหวังพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ ถ้าอยากมีนักท่องเที่ยวคุณภาพ ไทยต้องหาทางอื่นในการทำรายได้เข้าประเทศด้วย ไม่ใช่หวังพึ่งแต่การท่องเที่ยวเป็นหลัก”

ภาพจาก Facebook : Drama-addict
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

วิกฤตน้ำมัน จ.ตรัง กู้ภัยจำกัดเคสช่วยชีวิต หวั่นดีเซลหมดถังทำคนป่วยแย่

5 วินาที ที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 3 ชาติ ยิว-อินเดีย-รัสเซีย ป่วยนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา

25 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเคนต์พุ่งแตะ 34 ราย ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเร่งฉีดวัคซีน หลังผู้ป่วย “เยื่อหุ้มสมองอักเสบ” เพิ่มเป็น 34 ราย

56 นาที ที่แล้ว
นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม เล่าปมป่วยซึมเศร้า บันเทิง

นนนี่ นนลนีย์ เล่านาทีเฉียดตาย ป่วยซึมเศร้า-กินยาเกินขนาด ซัดดราม่าท้องก่อนแต่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว LGBTQ ไรเดอร์หื่นพัทยา ข่าวอาชญากรรม

พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไข้กาฬหลังแอ่นในไทยดับแล้ว 3 คน ข่าว

ดับแล้ว 3 คนไทยป่วยไข้กาฬหลังแอ่น แนะสังเกตอาการ วิธีป้องกันตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังน้ำมันอ่างทอง ข่าวน้ำมัน เศรษฐกิจ

จ่อฟัน “คลังน้ำมันอ่างทอง” พิรุธใบขนส่งไม่ตรงปก ยันน้ำมันสำรองมีพอ 103 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แม่เศร้าหนัก พบร่างครูสาววัย 25 ตกสะพานตากสิน หายไปนาน 5 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ปมพยาบาลฉีดฟิลเลอร์ได้ ยืนยันไม่เคยทำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศดับไฟ 22 มีนาคม 2569 ข่าวภูมิภาค

เช็กด่วน! กฟน. ประกาศ “ดับไฟ” 27 จุด กทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ วันนี้ (22 มี.ค.69)

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ข่าว

สดุดีตำรวจกล้า ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไล่ล่า 6 ล้อแหกด่าน ถูกเบียดอัดเสาไฟดับคาที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยสางตกบันได ฟ้อง 8 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลระอุ หนุ่มพลเมืองดีเจอฟ้อง 8 ล้าน ทั้งที่ช่วยสาวตกบันได

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินนี่ ภัณฑิรา ถูก ไอโซกี้ ขอแต่งงานกลางทะเล ข่าวดารา

มินนี่ ภัณฑิรา เซย์เยส ‘ไฮโซกี้’ ขอแต่งงาน แหวนเพชรกระแทกตา ว่าที่เจ้าสาวพันล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รร.ดังโต้กลับดราม่า! หลังโพสต์ออนไลน์ทำผู้ปกครองตระหนก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่ โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่าน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีก ไบรตัน 2-1 ลิเวอร์พูล เชลซีอ่วม!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 3 69 ดูดวง

4 ราศี งานรุ่งพุ่งแรง! ผู้ใหญ่เมตตา ป้อนงานใหญ่ให้ทำ เตรียมรับโบนัสจุก ๆ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาววงการแพทย์! รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก ข่าวต่างประเทศ

ฉาววงการแพทย์! รวบหมอฟันหื่น หลอกคนไข้สาว แลบลิ้น ก่อนฉวยโอกาสลวนลามคาคลินิก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 เมษายน 2569 หวยออกตรงวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดเต็มเลขเด่นบน-ล่าง งวด 1 เม.ย. 69 หวังปั้นเศรษฐีใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครั้งแรก “ท่านอ้น วัชเรศร” เปิดภาพลูกสาวดีกรีไม่ธรรมดา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 16 ตกเสาสื่อสารที่บรูคลินเสียชีวิตขณะถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่เศร้า ลูกวัย 16 ตกเสาสื่อสารดับ เหตุอยากถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าลงโซเชียล

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย บันเทิง

นางเอกช่อง 7 ควงแฟนหนุ่ม เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนา บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่าย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาพยาบาลปี 2 เพชรบุรี ข่าวภูมิภาค

เปิดแชตสุดท้าย นศ.พยาบาลปี 2 ส่งบอกเพื่อนก่อนดิ่งชั้น 6

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิกฤตน้ำมัน จ.ตรัง กู้ภัยจำกัดเคสช่วยชีวิต หวั่นดีเซลหมดถังทำคนป่วยแย่

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569

ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม เล่าปมป่วยซึมเศร้า

นนนี่ นนลนีย์ เล่านาทีเฉียดตาย ป่วยซึมเศร้า-กินยาเกินขนาด ซัดดราม่าท้องก่อนแต่ง

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
สาว LGBTQ ไรเดอร์หื่นพัทยา

พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
