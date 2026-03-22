ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า
ภูเก็ตแฉวีรกรรมสุดแสบ 3 ชาตินักท่องเที่ยว วีรกรรมแสบ กุเรื่องของหาย-โวยวาย อ้างอาหารไม่อร่อย หวังกินฟรี ทำผู้ประกอบการกุมขมับ โซเชียลเดือดจี้รัฐทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า”
แม้การท่องเที่ยวจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง ภูเก็ต แต่เบื้องหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามากลับทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารต้องรับมือกับวีรกรรมสุดแสบของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ล่าสุด เพจเฟซ Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอินไซต์ว่าด้วยเรื่องนักท่องเที่ยวชาติไหนที่ผู้ประกอบการยี้ที่สุด
จากข้อมูลที่ทางเพจได้รับรวบรวมมา พบว่ามีนักท่องเที่ยว 3 ชาติที่กำลังมาแรงในเรื่องพฤติกรรมชวนปวดหัว จนติดอันดับท็อปลิสต์ที่คนทำธุรกิจต้องกุมขมับ เริ่มต้นที่ นักท่องเที่ยวชาวยิว วีรกรรมสุดแสบที่เจอบ่อยคือ มุกของหาย มักจะกุเรื่องโวยวายว่าทรัพย์สินสูญหายในที่พักเพื่อหวังเรียกร้องการชดเชย แต่พอทางโรงแรมงัดไม้แข็งบอกว่าจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ กลับมีอาการอ้ำอึ้งและบ่ายเบี่ยงว่า “เดี๋ยวขอไปลองหาดูก่อน”
ต่อมาคือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานเกินคุ้มและเรียกร้องสูง มักพบปัญหาการแอบอัดกันเข้าพักถึง 5 คนในห้องเดียว แถมยังมีนิสัยเรื่องเยอะ และชอบหาเรื่องโวยวายใส่พนักงาน รวมทั้ง นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีวีรกรรมยอดฮิตตามร้านอาหารคือ การสั่งอาหารมากินจนหมดเกลี้ยง แล้วค่อยโวยวายตบท้ายว่าไม่อร่อย เพื่อหาข้ออ้างที่จะไม่ยอมจ่ายเงิน
โซเชียลหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายฟรีวีซ่า (Free Visa) ที่เน้นกวาดต้อนปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อทำตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้น ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจริงไห เพราะสุดท้ายภาระหนักกลับตกไปอยู่กับผู้ประกอบการตาดำๆ ที่ต้องคอยรับมือกับนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพจนแทบเสียสุขภาพจิต ถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่าทิ้งเสีย เพราะมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย
“เคยมีคนเล่าว่าคนญี่ปุ่นน่ารักมาก ชอบซื้อขนมมาฝาก”
“ชอบกันนักไม่ใช่เหรอปริมาณนักท่องเที่ยว ดูแต่ตัวเลข ไม่เน้นคุณภาพ แล้วก็ฟรีวีซ่า ผลลัพธ์มันคุ้มกันไหม”
“เลิก Free Visa เถอะ ได้ไม่คุ้มเสียเลย สงสารผู้ประกอบการ ที่ต้องรับมือคนพวกนี้มาก”
“ตราบใดประเทศไทยเข้าได้ฟรีวีซ่าเสียส่วนมาก อีกอย่างใครให้เงินเยอะก็จะเวลคัมตลอดเวลา ซึ่งยากมาก ตราบใดที่ไทยหวังพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ ถ้าอยากมีนักท่องเที่ยวคุณภาพ ไทยต้องหาทางอื่นในการทำรายได้เข้าประเทศด้วย ไม่ใช่หวังพึ่งแต่การท่องเที่ยวเป็นหลัก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: