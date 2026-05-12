ข่าว

พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:51 น.
72

พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวฉุนโดนเจ้าของรถห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ

พ.ต.ต.วิชิต นกแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย บริเวณท้ายซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 4.50 น. จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า นายซานดีพ กุมาร์ ซูนิล (MR. SANDEEP KUMAR SUNIL) อายุ 37 ปี สัญชาติอินเดีย พร้อมด้วย นายโมฮัมหมัด อาแจซ (MR. MOHAMMAD AJAZ) อายุ 39 ปี สัญชาติอินเดีย และเพื่อนสาวชาวอินเดียอีก 2 คน กำลังยืนรอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเพื่อกลับที่พัก บริเวณท้ายซอยบางลา โดยระหว่างรอรถ นายซานดีพได้เดินไปนั่งบนฝากระโปรงรถยนต์ ทำให้นายไสว หมุนกลับ อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ ได้เข้าไปตักเตือน ปรากฏว่านายซานดีพ ไม่พอใจที่ถูกเตือน ประกอบกับอยู่ในอาการมึนเมา จึงใช้มือผลักนายไสว และมีท่าทีจะเข้าทำร้ายร่างกาย

ขณะเดียวกัน นายธนกร มณีฉาย อายุ 44 ปี ซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวและเห็นเหตุการณ์ ได้เข้าห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง เนื่องจากเห็นว่านายซานดีพมีรูปร่างเล็กกว่า จึงพยายามช่วยระงับเหตุ แต่กลับถูกนายซานดีพ นายโมฮัมหมัด อาแจซ และเพื่อนสาวอีก 2 คน รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

หลังเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางเข้าแจ้งความและเจรจาที่ สภ.ป่าตอง โดยพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าตอง พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แถลงปม “หมิงเฉิน” สาเหตุเข้าโรงพยาบาล กินยาเกินขนาดบวกอดอาหาร

6 นาที ที่แล้ว
น้องเติ้ล นศ.ปี 4 ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

อาลัยคนเก่ง น้องเติ้ล นักศึกษาปี 4 ถูกฟ้าผ่าดับสลด หนุ่มวิศวะอนาคตไกล

15 นาที ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี เศรษฐกิจ

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง

19 นาที ที่แล้ว
โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง ข่าวต่างประเทศ

โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ “หมิงเฉิน ซัน” ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง เข้ารับทราบข้อหา ปมเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

39 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี ข่าว

ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเสนอเลิกเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง ข่าว

หนุ่มร้อง ถอดเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนัง ฝรั่งยืนเคารพ แต่คนไทยนั่งนิ่ง เพื่อรักษาพระเกียรติ

49 นาที ที่แล้ว
ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ บันเทิง

ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยกับนายกฯ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เหลือ 30 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์ยี่ห้อไหนอัจฉริยะและนำเทรนด์ลิฟท์บ้านปี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน แต่งฟิกเกย์ อิงวงเกาหลี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา เตือนอุทาหรณ์ไรเดอร์แอปดังแต่งตัวดีเนียนเป็นเพื่อนเดินเข้าบ้าน ข่าวดารา

หนิง ปณิตา ผวาไรเดอร์แอปดัง เดินเข้าบ้าน-แอบถ่ายรูป สงสัย ความปลอดภัยอยู่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหา ม.112 จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์สกรูคืออะไร ทำไมถึงเป็นลิฟท์ที่ประหยัดพื้นที่ และมีความปลอดภัยสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1 วอลเลย์บอล

ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขมงคล วันพืชมงคล 2569 เลขเด็ดพระราชพิธีแรกนาขวัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา&quot; แฉ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร ข่าว

“วาสนา” แฉ “หมิงเฉิน ซัน” บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว เศรษฐกิจ

2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ประกาศเลิกปักตะกร้าใน TikTok หลังโดนหักค่าธรรมเนียมอ่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางเร่งตรวจสอบเรื่องเล่าโน้ส อุดมปมหมอดูแก้กรรม ข่าว

จ่อสอบเรื่องเล่า โน้ส อุดม แฉ ‘อ.แก้กรรม’ ล้วงของลับลูกน้อง ประกอบข้อมูลคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “สีหศักดิ์” เป็นประธาน ดับไฟใต้ “วันนอร์” นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:51 น.
72
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ “หมิงเฉิน ซัน” ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button