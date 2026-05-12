พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ
พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวฉุนโดนเจ้าของรถห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ
พ.ต.ต.วิชิต นกแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย บริเวณท้ายซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 4.50 น. จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า นายซานดีพ กุมาร์ ซูนิล (MR. SANDEEP KUMAR SUNIL) อายุ 37 ปี สัญชาติอินเดีย พร้อมด้วย นายโมฮัมหมัด อาแจซ (MR. MOHAMMAD AJAZ) อายุ 39 ปี สัญชาติอินเดีย และเพื่อนสาวชาวอินเดียอีก 2 คน กำลังยืนรอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเพื่อกลับที่พัก บริเวณท้ายซอยบางลา โดยระหว่างรอรถ นายซานดีพได้เดินไปนั่งบนฝากระโปรงรถยนต์ ทำให้นายไสว หมุนกลับ อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ ได้เข้าไปตักเตือน ปรากฏว่านายซานดีพ ไม่พอใจที่ถูกเตือน ประกอบกับอยู่ในอาการมึนเมา จึงใช้มือผลักนายไสว และมีท่าทีจะเข้าทำร้ายร่างกาย
ขณะเดียวกัน นายธนกร มณีฉาย อายุ 44 ปี ซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวและเห็นเหตุการณ์ ได้เข้าห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง เนื่องจากเห็นว่านายซานดีพมีรูปร่างเล็กกว่า จึงพยายามช่วยระงับเหตุ แต่กลับถูกนายซานดีพ นายโมฮัมหมัด อาแจซ และเพื่อนสาวอีก 2 คน รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางเข้าแจ้งความและเจรจาที่ สภ.ป่าตอง โดยพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าตอง พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป
