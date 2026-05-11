มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 09:58 น.
ชาวมุสลิม เผยความรู้สึกเจ็บปวดสุดลึก กะเทยล้อบทสวดอัลกุรอานมาล้อเลียนผ่านไลฟ์สด จนลุกลามประท้วงใหญ่ ซอยรามคำแหง 53 ชี้ต้องสำนึกผิดจากใจจริงจึงจะได้รับการอภัย

จากกรณีเย็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เกิดความวุ่นวายขึ้นในซอยรามคำแหง 53 ชาวมุสลิมนับพันคนเดินทางไปรวมตัวกันประท้วงสาวประเภทสองชาวมุสลิม ต้นเหตุจากกลุ่มสาวประเภทสอง หรือ “มาดาม” นำผ้าฮิญาบซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมมาสวมใส่ ชายมุสลิมคนหนึ่งเข้าไปตักเตือนผ่านการไลฟ์สดเนื่องจากหลักศาสนาอิสลามห้ามผู้ชายแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง

แต่เธอกลับไม่สำนึก นำบทสวดอัลกุรอานมาดัดแปลงคำศัพท์ เปลี่ยนคำว่าวาลัฎฎอลีนเพื่อเย้ยหยัน คลิปวิดีโอดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ชาวมุสลิมจำนวนมากเรียกร้องให้กออกมาขอโทษ เจ้าตัวกลับตอบโต้ท้าทายผ่านโซเชียลมีเดีย ท่าทีไม่สนใจคำวิจารณ์ยิ่งสร้างความโกรธแค้นจนนำไปสู่การตามหาตัว

มุสลิมเปิดใจ ทำไมรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

ประธานชุมชนสุเหร่าจรเข้พร้อมอาสาสมัครนัดหมายสาวประเภทสองชื่อเลาะห์มาพูดคุยที่ร้านอาหารในซอยรามคำแหง 53 มวลชนเกือบพันคนตามไปรวมตัวรอพบตัว บางส่วนพยายามเข้าไปทำร้าย ท้ายที่สุดสาวประเภทสองยอมรับผิด กล่าวขอโทษครอบครัวรวมถึงสังคมมุสลิม อ้างเหตุผลทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ มวลชนบริเวณนั้นกดดันให้ตบปากตัวเองพร้อมโกนผมเพื่อไถ่โทษ เลาะห์ยอมปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย เหตุการณ์ยุติเมื่อเลาะห์กล่าวขอโทษอีกครั้งพร้อมสัญญาจะปรับปรุงตัว มวลชนจึงยอมให้อภัย

ด้าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นมุสลิม โพสต์ข้อความเปิดเผยความรู้สึกของชาวมุสลิมต่อเรื่องนี้ หลังเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศว่า “สาเหตุที่ชาวมุสลิมเจ็บปวดกับการกระทำดังกล่าว เปรียบเทียบกรณีคนต่างศาสนาล้อเลียนคัมภีร์ว่าชาวมุสลิมอาจเข้าใจได้มากกว่าเพราะคนเหล่านั้นไม่มีความรู้ทางศาสนา

แต่การที่ชาวมุสลิมด้วยกันเองนำคัมภีร์มาล้อเล่นถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ขาดความยั้งคิด การขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือการเตาบัตต้องทำด้วยความสำนึกผิดจากใจจริงจนมีน้ำตาไหล การขอโทษในไลฟ์สดก่อนหน้านี้ยังไม่ถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ เขาคาดหวังให้ผู้ก่อเหตุกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริง”

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

