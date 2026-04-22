“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” เดือด ฟาดมนุษย์ป้า ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาวเด็ก TikTok งัดความจริงโต้กลับทุกประเด็น
“แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพจดหมายความยาว 2 หน้ากระดาษผ่านเฟซบุ๊ก โดยจดหมายดังกล่าวถูกส่งไปยัง “หมออั้ม” อิราวัต อารีกิจ พร้อมกับโต้บุคคลที่เขียนจดหมายฉบับนี้อย่างดุเดือด หลังถูกก้าวก่ายเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม และถูกกล่าวหาเรื่องชู้สาว
แพรรี่ ระบุว่า “ดิฉันบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตหลายคู่มักมีปัญหา และสุดท้ายก็จบลงอย่างไม่ค่อยดีนัก ก็เพราะมีเรื่องให้อึดอัดใจจากการที่เราปล่อยให้คนนอก (ซึ่งดิฉันเรียกว่าเห็บใต้เตียง) เข้ามามีบทแล้ววุ่นวายในความสัมพันธ์ของเรามากเกินไป
เคสดิฉันก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งในอีกไม่นานนี้ก็ได้ค่ะ (ครั้งก่อนก็เคยเป็นแบบนี้ไปแล้วหนึ่งครั้ง) หากยังคงมีมนุษย์ป้าที่ชอบล้ำเส้น และไม่เคารพพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่น แม่ดิฉันยังไม่วุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของดิฉันเท่ากับอีมนุษย์ป้าคนนี้เลยค่ะ
ล่าสุดถึงกับเขียนจดหมายไปรบกวนพี่หมออั้ม อยากรู้อะไรทำไมไม่มาถามดิฉันล่ะคะ ถ้าจะสาระแนขนาดนี้แล้ว นั่งรถมาถึงที่บ้านเลยก็ได้ค่ะ ดิฉันออกจะทั้งรู้สึกแย่ และรู้สึกโกรธมากๆ เพราะในจดหมายนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการฟังความจากดิฉันเลย นอกเสียจากว่าอีมนุษย์ป้านี่จะทำตัวเป็นเหมือนแม่ยกลิเก และเชื่อทุกอย่างที่พระเอกลิเกพูด
ซันซันเป็นเด็กในไลฟ์สด อยู่ถึงนครศรีธรรมราช ตอนที่ดิฉันเปิด TikTok ไปเจอนาง นางไลฟ์สดมีคนดูแค่ 5 คน 10 คน ดิฉันก็เหมือนคนอื่นๆ เวลาที่นอนดึกก็หาเพื่อนคุย หาอะไรฟัง การพูดคุยหรือการส่งของขวัญหน้าไลฟ์ถือเป็นเรื่องที่เปิดเผย ไม่มีคนโง่ที่ไหนที่หากมีความคิดเรื่องชู้สาว
จะพูดคุยกับใครสักคนในช่องทางที่คนอื่นก็สามารถเข้ามาอ่านและรับรู้ได้ แต่ช่วงหลังนี้ดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปในช่องของน้องเลยนะคะ เพราะว่าต้องไลฟ์ขายทุเรียนดึกๆ ทุกวัน อ่อ เดี๋ยวหมดฤดูกาลการขายทุเรียน ดิฉันอาจจะเข้าไปอีก อาจจะเข้าไปส่งของขวัญให้น้องสัก 2 ล้าน
มนุษย์ทุกคนมีพาร์ทของการใช้ชีวิตที่มากกว่าหนึ่งและมากกว่าแค่เรื่องของชีวิตคู่ค่ะ เหมือนดิฉันที่มีเรื่องที่เป็นความสุขส่วนตัว มีครอบครัว มีบ้านและการงานที่ต้องรับผิดชอบ และก็เหมือนกับที่แฟนของดิฉันมี
ไม่เชื่อก็ลองไปถามนางดูได้นะคะ แฟนดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศ 10 กว่าวัน ดิฉันไม่เคยวุ่นวายกับนางเลยค่ะ ไม่เคยวุ่นวายว่ามีใครช่วยออกค่าเดินทางบ้างหรือก่อนหน้านี้ที่มีคนซื้อของต่างๆ ให้ ดิฉันก็ไม่เคยวุ่นวายไปถามไถ่ว่า ใครซื้อให้และซื้อให้ทำไมเยอะแยะมากมายขนาดนั้น
ดิฉันแอบเสียใจที่อีมนุษย์ป้าจิตป่วยคนนี้ นอกจากจะพยายามกล่าวหาดิฉันเรื่องชู้สาวแล้ว ยังใช้ข้อความในลักษณะที่ดูถูกไปถึงน้องซันๆ ด้วย (ดิฉันเห็นอินฟลูบางคน ก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นเพื่อเรียกเอ็นเกจและยอดไลค์จากมนุษย์ป้าแก่ๆ อยู่บ่อยครั้งนะคะ)
ส่วนเรื่องโทรศัพท์ที่อีมนุษย์ป้าจิตป่วยกล่าวหาดิฉันว่าไม่ให้แฟนจับก็ไม่เป็นความจริงค่ะ เว้นแต่ว่าอีมนุษย์ป้าจิตป่วยคนนี้ จะเชื่อทุกอย่างที่แฟนดิฉันพูด ซึ่งบางครั้งก็ทีเล่นทีจริง
โทรศัพท์ของดิฉันทั้งสองเครื่อง ใช้รหัสเดิมมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนมา 100 ปี 1000 ชาติแล้ว จริงๆ รหัสนี้ใช้ตั้งแต่สมัยเป็นพระด้วยซ้ำเพราะมันจำง่ายและแฟนดิฉันก็ทราบ ในทางกลับกันต่างหาก ดิฉันไม่เคยทราบเลยว่าโทรศัพท์ของแฟนดิฉันรหัสอะไร และดิฉันก็ไม่เคยก้าวก่ายหรือเข้าไปดูเข้าไปเช็คข้อความส่วนตัวใดของเค้าสักครั้งเดียว นี่เป็นเรื่องของการเคารพพื้นที่ส่วนตัวและการไว้ใจกันค่ะ
การคบหาดูใจระหว่างกันของคนสองคน ย่อมเป็นเรื่องของคนสองคน บางโอกาสก็หวานซึ้ง บางโอกาสก็เรียบเฉย นี่มันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันย่อมมีการกระทบกระทั่ง มีการเข้าใจกันในหลายๆ เรื่อง และมีการไม่เข้าใจกันบ้างในบางเรื่องบางครั้ง ดิฉันอยากให้มันป้าป่วยจิตคนนี้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคู่แบบนี้นะคะ
ชีวิตจริงของคน ไม่ใช่ซีรี่ย์ในบทละคร ไม่ใช่โรงลิเกที่รอให้ใครมานั่งหน้าสลอน เพื่อรอดูแต่ฉากที่พระเอกกับนางเอกจะเกี้ยวพากัน
ดิฉันกราบขอโทษพี่หมออั้ม ที่ต้องมารับรู้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วฝากถึงอีมนุษย์ป้าป่วยจิตคนนี้ว่า รบกวนเอาเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้อันน้อยนิด ไปฝึกการอมเหรียญหรือการนอนโลงไว้บ้างนะคะ เพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงจะได้ไม่เป็นภาระของสัปเหร่อ”
