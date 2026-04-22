"แพรรี่" เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง "หมออั้ม" กล่าวหาเรื่องชู้สาว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:51 น.
“แพรรี่ ไพรวัลย์” เดือด ฟาดมนุษย์ป้า ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาวเด็ก TikTok งัดความจริงโต้กลับทุกประเด็น

“แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพจดหมายความยาว 2 หน้ากระดาษผ่านเฟซบุ๊ก โดยจดหมายดังกล่าวถูกส่งไปยัง “หมออั้ม” อิราวัต อารีกิจ พร้อมกับโต้บุคคลที่เขียนจดหมายฉบับนี้อย่างดุเดือด หลังถูกก้าวก่ายเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม และถูกกล่าวหาเรื่องชู้สาว

แพรรี่ ระบุว่า “ดิฉันบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตหลายคู่มักมีปัญหา และสุดท้ายก็จบลงอย่างไม่ค่อยดีนัก ก็เพราะมีเรื่องให้อึดอัดใจจากการที่เราปล่อยให้คนนอก (ซึ่งดิฉันเรียกว่าเห็บใต้เตียง) เข้ามามีบทแล้ววุ่นวายในความสัมพันธ์ของเรามากเกินไป

เคสดิฉันก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งในอีกไม่นานนี้ก็ได้ค่ะ (ครั้งก่อนก็เคยเป็นแบบนี้ไปแล้วหนึ่งครั้ง) หากยังคงมีมนุษย์ป้าที่ชอบล้ำเส้น และไม่เคารพพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่น แม่ดิฉันยังไม่วุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของดิฉันเท่ากับอีมนุษย์ป้าคนนี้เลยค่ะ

ล่าสุดถึงกับเขียนจดหมายไปรบกวนพี่หมออั้ม อยากรู้อะไรทำไมไม่มาถามดิฉันล่ะคะ ถ้าจะสาระแนขนาดนี้แล้ว นั่งรถมาถึงที่บ้านเลยก็ได้ค่ะ ดิฉันออกจะทั้งรู้สึกแย่ และรู้สึกโกรธมากๆ เพราะในจดหมายนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการฟังความจากดิฉันเลย นอกเสียจากว่าอีมนุษย์ป้านี่จะทำตัวเป็นเหมือนแม่ยกลิเก และเชื่อทุกอย่างที่พระเอกลิเกพูด

ซันซันเป็นเด็กในไลฟ์สด อยู่ถึงนครศรีธรรมราช ตอนที่ดิฉันเปิด TikTok ไปเจอนาง นางไลฟ์สดมีคนดูแค่ 5 คน 10 คน ดิฉันก็เหมือนคนอื่นๆ เวลาที่นอนดึกก็หาเพื่อนคุย หาอะไรฟัง การพูดคุยหรือการส่งของขวัญหน้าไลฟ์ถือเป็นเรื่องที่เปิดเผย ไม่มีคนโง่ที่ไหนที่หากมีความคิดเรื่องชู้สาว

จะพูดคุยกับใครสักคนในช่องทางที่คนอื่นก็สามารถเข้ามาอ่านและรับรู้ได้ แต่ช่วงหลังนี้ดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปในช่องของน้องเลยนะคะ เพราะว่าต้องไลฟ์ขายทุเรียนดึกๆ ทุกวัน อ่อ เดี๋ยวหมดฤดูกาลการขายทุเรียน ดิฉันอาจจะเข้าไปอีก อาจจะเข้าไปส่งของขวัญให้น้องสัก 2 ล้าน

มนุษย์ทุกคนมีพาร์ทของการใช้ชีวิตที่มากกว่าหนึ่งและมากกว่าแค่เรื่องของชีวิตคู่ค่ะ เหมือนดิฉันที่มีเรื่องที่เป็นความสุขส่วนตัว มีครอบครัว มีบ้านและการงานที่ต้องรับผิดชอบ และก็เหมือนกับที่แฟนของดิฉันมี

ไม่เชื่อก็ลองไปถามนางดูได้นะคะ แฟนดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศ 10 กว่าวัน ดิฉันไม่เคยวุ่นวายกับนางเลยค่ะ ไม่เคยวุ่นวายว่ามีใครช่วยออกค่าเดินทางบ้างหรือก่อนหน้านี้ที่มีคนซื้อของต่างๆ ให้ ดิฉันก็ไม่เคยวุ่นวายไปถามไถ่ว่า ใครซื้อให้และซื้อให้ทำไมเยอะแยะมากมายขนาดนั้น

ดิฉันแอบเสียใจที่อีมนุษย์ป้าจิตป่วยคนนี้ นอกจากจะพยายามกล่าวหาดิฉันเรื่องชู้สาวแล้ว ยังใช้ข้อความในลักษณะที่ดูถูกไปถึงน้องซันๆ ด้วย (ดิฉันเห็นอินฟลูบางคน ก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นเพื่อเรียกเอ็นเกจและยอดไลค์จากมนุษย์ป้าแก่ๆ อยู่บ่อยครั้งนะคะ)

ส่วนเรื่องโทรศัพท์ที่อีมนุษย์ป้าจิตป่วยกล่าวหาดิฉันว่าไม่ให้แฟนจับก็ไม่เป็นความจริงค่ะ เว้นแต่ว่าอีมนุษย์ป้าจิตป่วยคนนี้ จะเชื่อทุกอย่างที่แฟนดิฉันพูด ซึ่งบางครั้งก็ทีเล่นทีจริง

โทรศัพท์ของดิฉันทั้งสองเครื่อง ใช้รหัสเดิมมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนมา 100 ปี 1000 ชาติแล้ว จริงๆ รหัสนี้ใช้ตั้งแต่สมัยเป็นพระด้วยซ้ำเพราะมันจำง่ายและแฟนดิฉันก็ทราบ ในทางกลับกันต่างหาก ดิฉันไม่เคยทราบเลยว่าโทรศัพท์ของแฟนดิฉันรหัสอะไร และดิฉันก็ไม่เคยก้าวก่ายหรือเข้าไปดูเข้าไปเช็คข้อความส่วนตัวใดของเค้าสักครั้งเดียว นี่เป็นเรื่องของการเคารพพื้นที่ส่วนตัวและการไว้ใจกันค่ะ

การคบหาดูใจระหว่างกันของคนสองคน ย่อมเป็นเรื่องของคนสองคน บางโอกาสก็หวานซึ้ง บางโอกาสก็เรียบเฉย นี่มันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันย่อมมีการกระทบกระทั่ง มีการเข้าใจกันในหลายๆ เรื่อง และมีการไม่เข้าใจกันบ้างในบางเรื่องบางครั้ง ดิฉันอยากให้มันป้าป่วยจิตคนนี้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคู่แบบนี้นะคะ

ชีวิตจริงของคน ไม่ใช่ซีรี่ย์ในบทละคร ไม่ใช่โรงลิเกที่รอให้ใครมานั่งหน้าสลอน เพื่อรอดูแต่ฉากที่พระเอกกับนางเอกจะเกี้ยวพากัน

ดิฉันกราบขอโทษพี่หมออั้ม ที่ต้องมารับรู้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วฝากถึงอีมนุษย์ป้าป่วยจิตคนนี้ว่า รบกวนเอาเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้อันน้อยนิด ไปฝึกการอมเหรียญหรือการนอนโลงไว้บ้างนะคะ เพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงจะได้ไม่เป็นภาระของสัปเหร่อ”

ภาพจดหมายปริศนาที่ส่งถึงหมออั้ม อิราวัต วิจารณ์เรื่องส่วนตัว
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ข่าวล่าสุด
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

13 นาที ที่แล้ว
แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

13 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

24 นาที ที่แล้ว
พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน ข่าว

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก ข่าวดารา

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
