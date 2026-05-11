“กัน จอมพลัง” ช่วยทหารชายแดนเคยรบศรีสะเกษ บินไต้หวัน นำร่างภรรยากลับบ้าน
กัน จอมพลัง เข้าช่วยเหลือจ่าทหารชายแดนที่รบศรีสะเกษ บินไต้หวัน นำร่างภรรยากลับบ้าน หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตกะทันหัน
กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ทหารรบที่ชายแดนศรีสะเกษต่อสายมาหาทีมงาน ร้องไห้ว่าภรรยาไปทำงานต่างประเทศ แล้วเพิ่งจากไปกะทันหัน ปัญหาคืออยากนำร่างภรรยากลับมาประเทศไทย แต่เขาเป็นทหารชั้นผู้น้อย กำลังไม่ค่อยมีจึงอยากให้ตนช่วย ที่น่าสงสารคือเขานัดเจอกันหลังรบเสร็จ คนที่ไปรบกลับรอด แต่คนที่รอกลับจากไป เรื่อวงนี้สำหรับตนค่อนข้างยาก แต่รับปากช่วยจะพยายามช่วยให้เต็มที่ที่สุด”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะโพสต์ภาพอยู่ที่สนามบินก่อนระบุว่า “เอาจริงครับ ผมกำลังพาจ่าทหารจากชายแดนไปรับ ร่างภรรยากลับประเทศไทย หลังภรรยาพึ่งเสียกระทันหันที่ไต้หวัน จ่าไม่รู้จะเอากลับยังไงและจ่าไม่มีกำลังพอ แต่จ่ากับภรรยาสัญญาไว้ว่ารบเสร็จจะได้เจอกัน ถึงภรรยาจะจากไปแต่สัญญายังคงเดิมครับ เราไปพาภรรยาจ่ากลับบ้านกันครับ”
“จ่าทักมาขอให้ผมช่วย เรื่องนี้สำหรับผมยากมากๆครับเพราะนี่คือการออกไปทำเคสที่ต่างประเทศครั้งแรกของผม และ มันใหม่มากขอให้ภรรยาจ่าช่วยให้ภารกิจสำเร็จโดยเร็วครับ”
