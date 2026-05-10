งานหนักช้างศึก! จับสลากเอเชียนคัพ 2027 ไทยร่วมสาย ญี่ปุ่น-กาตาร์-อินโดนีเซีย
ผลจับสลากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2027 รอบสุดท้าย ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ต้องดวลทีมแชมป์ 4 สมัย ทีมป้องกันแชมป์ และคู่ปรับร่วมอาเซียน แฟนบอลรอเชียร์แมตช์สำคัญต้นปีหน้า
ทัพช้างศึกเจองานหนักในศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย สหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ประกาศผลจับสลากแบ่งกลุ่มอย่างเป็นทางการ ทีมชาติไทยจับสลากเข้าไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับ ญี่ปุ่น กาตาร์ และอินโดนีเซีย แฟนบอลเอเชียต่างจับตามองสายการแข่งขันนี้อย่างมาก กลุ่ม F มีทั้งทีมป้องกันแชมป์ ทีมอันดับต้นของทวีป และคู่แข่งร่วมภูมิภาคอาเซียนที่มีแรงปะทะสูง
สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียจัดพิธีจับสลากรอบสุดท้ายที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย การแข่งขันเอเชียน คัพ 2027 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2027 ประเทศซาอุดีอาระเบียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรก
เจาะลึกคู่แข่งกลุ่ม F ทัพไทยเจอใครบ้าง?
ญี่ปุ่น
- ทีมแชมป์เอเชีย 4 สมัย และเป็นทีมระดับท็อปของทวีป ญี่ปุ่นมีมาตรฐานฟุตบอลที่สูงมาก ถือเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งด่านสำคัญที่สุดของทีมชาติไทย
กาตาร์
- ทีมป้องกันแชมป์รายการนี้ กาตาร์มีระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสร้างผลงานโดดเด่นในระดับทวีปมาอย่างต่อเนื่อง
อินโดนีเซีย
- คู่ปรับตัวฉกาจจากภูมิภาคอาเซียน อินโดนีเซียพัฒนาทีมขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด การเจอกันบนเวทีระดับเอเชียจะทำให้รูปเกมดุเดือดและเข้มข้นอย่างแน่นอน
ผลการจับสลากครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทยเจอภารกิจหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม แต่เวทีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ช้างศึกจะได้วัดศักยภาพกับทีมมาตรฐานสูงสุดของเอเชีย หากทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ วางแผนแท็กติกแม่นยำ และสามารถเก็บคะแนนจากเกมสำคัญได้ โอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปก็ยังมีอยู่เสมอ
ฮัดสัน ลั่นช้างศึกพร้อมสู้! เปิดใจหลังทีมชาติไทยร่วมสาย ญี่ปุ่น-กาตาร์ ศึกเอเชียน คัพ 2027
แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ออกมาให้สัมภาษณ์หลังทราบผลการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย (AFC Asian Cup 2027) การแข่งขันรายการนี้จะมีขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2570
ผลการจับสลาก ทัพช้างศึกอยู่ในกลุ่ม เอฟ ร่วมกับทีมแกร่งอย่าง ญี่ปุ่น กาตาร์ และคู่ปรับร่วมภูมิภาคอย่าง อินโดนีเซีย กติกาการแข่งขันรอบนี้จะคัดเลือกทีมอันดับ 1 และ 2 ของทั้ง 6 กลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 4 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ฮัดสัน เปิดเผยความรู้สึกว่า ภาพรวมของการจับสลากกลุ่มนี้น่าตื่นเต้นมาก การมีทีมใหญ่ระดับทวีปอยู่ในกลุ่มถือเป็นโอกาสอันดีของทีมชาติไทยที่จะได้ดวลกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง เขาบอกกับลูกทีมทุกคนว่า หากต้องการลงเล่นในเอเชียน คัพ การเผชิญหน้ากับทีมระดับญี่ปุ่นคือโอกาสสำคัญของทุกคน นัดแรกทีมชาติไทยต้องเจอกับกาตาร์ ถือเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเกมที่ดีในการวัดฝีมือกับทีมระดับสูงกว่าที่ทุกคนให้ความเคารพ
สำหรับการเจอกับอินโดนีเซีย ฮัดสันมองว่าเป็นเรื่องดีและจะเป็นเกมที่สนุก อินโดนีเซียพัฒนาทีมขึ้นมามากและมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เก่ง การลงสนามพบกันในฐานะดาร์บี้แมตช์แห่งอาเซียนจะสร้างความเข้มข้นได้ดี
ส่วนการเตรียมความพร้อม ทีมชาติไทยมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องลงเล่นด้วยความกล้าหาญ ทุกแมตช์มีโอกาสเกิดผลลัพธ์ได้ทุกรูปแบบ แม้หลายคนจะมองว่าไทยเป็นทีมที่เล็กที่สุดในกลุ่ม แต่ทีมมีกลุ่มผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เคยผ่านเวทีเอเชียน คัพ มาแล้ว หัวใจสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเมื่อถึงเวลาแข่งขันจริง
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในรายการเอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย
นัดที่ 1: กาตาร์ พบ ไทย วันที่ 11 มกราคม 2570 ณ สนามอิหม่าม โมฮัมหมัด บิน ซาอุด สเตเดียม
นัดที่ 2: ไทย พบ ญี่ปุ่น วันที่ 16 มกราคม 2570 ณ สนามอัล ชาบับ สเตเดียม
นัดที่ 3: ไทย พบ อินโดนีเซีย วันที่ 20 มกราคม 2570 ณ สนามคิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม
อ้างอิงข้อมูลจาก : Reuters, AFC, ข่าวสด, FA Thailand
