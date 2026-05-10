อั๋น ภูวนาท โพสต์ฟาดเดือดป้อง นาย ณภัทร ซัดคนด่าอกตัญญู ชี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
อั๋น ภูวนาท ออกโรงปกป้อง นาย ณภัทร และ แม่หมู พิมพ์ผกา โพสต์เฟซบุ๊กเตือนสติสังคมหยุดวิจารณ์ปมครอบครัว ซัดแรงคนด่าลูกเนรคุณคือคนที่ชอบตัดสินคนอื่น หวังทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อถึงเวลา
ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวของดาราดังยังคงเป็นที่สนใจของสังคม ล่าสุด อั๋น ภูวนาท คุนผลิน พิธีกรชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าระหว่าง นาย ณภัทร เสียงสมบุญ และ แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ เพื่อเตือนสติผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรง
อั๋น ภูวนาท ตั้งคำถามถึงกลุ่มคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยระบุว่า ทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดใช้คำรุนแรงอย่าง “บังอาจตัดแม่” “เนรคุณ” หรือแม้แต่คำว่า “อกตัญญู” กับเหตุการณ์นี้ ทั้งที่บุคคลในข่าวไม่ใช่แม่หรือลูกของผู้คอมเมนต์ และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของคนนอกเลยแม้แต่น้อย
พิธีกรคนดังอธิบายเพิ่มเติมว่า คนนอกไม่มีทางรับรู้รายละเอียดความจริงหรือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากจะมีคนที่บังอาจจริง ๆ ก็คงเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิไปตัดสินเรื่องราวของคนอื่น ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
นอกจากนี้ อั๋นยังทิ้งท้ายข้อความด้วยความห่วงใย โดยเปิดเผยว่าเขารู้จักและรักทั้งแม่หมูและนาย ณภัทร เขาเคยสัมผัสมุมที่น่ารักและอบอุ่นของคนทั้งคู่ ตอนนี้เขาจึงทำได้เพียงปรารถนาและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี เมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรณีที่ นาย ณภัทร ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าไม่ได้ติดต่อกับแม่หมูแล้วและขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง ขณะที่แม่หมู พิมพ์ผกา ก็ได้ไปตอบคอมเมนต์คนสนิท โดยระบุว่าเธอเริ่มไม่ไหวแล้ว เพราะตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเธอปล่อยให้ลูกชายไปมีชีวิตของตัวเอง แต่สังคมกลับยังเข้ามาซ้ำเติมเธออย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก อั๋น ภูวนาท
