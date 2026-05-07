เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอล รร.ดังฉะเชิงเทรา รุมกระทืบรุ่นน้อง แม่ร้องคดีไม่คืบ-โดนปิดข่าว
เพจดังแฉ รุ่นพี่ชมรมฟุตบอลรุมกระทืบรุ่นน้องเจ็บหนัก แม่เหยื่อร้อง แจ้งความคดีไม่คืบ เหตุโรงเรียนดัง ฉะเชิงเทรา ปิดข่าวเงียบ หวั่นกระทบชื่อเสียงทีม
มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตตามสืบกันอีกแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์ข้อความที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งตกเป็นเหยื่อถูกรุ่นพี่ในชมรมฟุตบอลโรงเรียนปิดหอพักรุมกระทืบบาดเจ็บ ทางครอบครัวผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบ และโรงเรียนปิดข่าว โดยให้เหตุผลว่ากลัวกระทบชื่อเสียงโรงเรียน และนักฟุตบอลทีมของโรงเรียนดัง จ.ฉะเชิงเทรา
“คุณแม่ท่านนึงเล่าว่า ลูกชายถูก “รุ่นพี่ในชมรมฟุตบอล” ของโรงเรียนดังใน จ.ฉะเชิงเทรา รุมทำร้ายภายในหอพักนักกีฬาจนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความแต่คดีไม่คืบ อีกทั้งยังมีการปิดข่าวเพราะกลัวจะกระทบชื่อเสียงของโรงเรียนและนักฟุตบอลในทีม…บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา”
งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นคาดเดากันมากมายว่าคือโรงเรียนใด และทีมฟุตบอลใดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่
- หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก
- นรกบนดิน รุ่นพี่ 18 บังคับเด็ก 14 ค้ากาม ตร.ตามล่าลูกค้า “ซื้อกิน” 4 ราย
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: