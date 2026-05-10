ทำไมคนจีนหาอาวุธซ้อมในไทยง่ายกว่าคนไทย แฉเบื้องหลังใช้คนไทยเป็นนกต่อ
เพจ Drama-addict แชร์ข้อมูลจากเพจ Radical Tropic สะท้อนปัญหากลุ่มอิทธิพลข้ามชาติเข้าถึงอาวุธปืนและอุปกรณ์คุณภาพสูงในไทยได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยคนไทยเป็นนายหน้าจัดหา ชี้สุดท้ายประชาชนที่เคารพกฎหมายคือคนที่ต้องรับเคราะห์
เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึกของสังคมต่อกรณีข่าวกลุ่มคนจีนกับการครอบครองอาวุธปืน โดยระบุข้อความฟาดแรงว่า
“คนไทยมองด้วยความอิจฉาริษยา ของคนไทยแม่งควบคุมอาวุธกันหนักชิบหาย ทำไมคนจีนมันหามาใช้หามาซ้อมกันง่ายจัง”
ข้อความดังกล่าวเป็นการแชร์ข้อมูลต่อจากเพจ Radical Tropic ที่ออกมาโพสต์คลิปและเปิดโปงและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ชาวจีนสามารถเข้าถึงอาวุธในประเทศไทยได้ง่าย โดยทางเพจระบุว่า แม้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเมียนมาจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเข้าถึงอาวุธทางทหารได้ง่ายกว่า แต่หากพูดถึงการหาอาวุธและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี รวมถึงสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน ประเทศไทยกลับสามารถตอบโจทย์ชาวจีนกลุ่มนี้ได้ดีกว่ามาก ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การที่ชาวต่างชาติจะเข้าถึงอาวุธปืนในไทยด้วยตัวเองโดยตรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย กลุ่มอาชญากรหรือกลุ่มอิทธิพลข้ามชาติชาวจีนจำนวนไม่น้อย จึงอาศัย “คนไทย” เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ ไม่ว่าอาวุธเหล่านั้นจะได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม
เพจ Radical Tropic ยังได้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่น่าเศร้าว่า ผู้ที่ต้องรับเคราะห์จากการกระทำเหล่านี้ก็คือ “พลเมืองผู้เคารพกฎหมาย” (Law Abiding Citizen) ซึ่งมักจะตกเป็นเหยื่อรายแรกของความรุนแรงเสมอ ในขณะที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเรือจ้างคอยจัดหาอาวุธให้ มักจะเอาตัวรอดและหาลู่ทางใหม่ ๆ ในการกระทำผิดต่อไปได้อยู่ดี
ประเด็นนี้ทำให้สังคมต้องหันกลับมาตั้งคำถามถึงมาตรการการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยอย่างจริงจัง รวมถึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการนายหน้าคนไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มอิทธิพลต่างชาติ เพื่ออุดช่องโหว่และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศ
