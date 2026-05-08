บุกจับ 28 ลูกเรือสำราญดิสนีย์ พัวพันแก๊งสื่อลามกเด็ก ไล่ออกทันที

Aindravudh เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 23:21 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 16:29 น.
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บุกจับลูกเรือสำราญ 28 คนคาท่าเรือซานดิเอโก โยงเครือข่ายสื่อลามกเด็ก ดิสนีย์ไล่ออกพนักงานเอี่ยวคดีทันทีย้ำจุดยืนไม่อดทนต่อพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา หรือ CBP ปฏิบัติการกวาดล้างสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่บุกขึ้นตรวจค้นเรือสำราญ 8 ลำในท่าเรือซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ช่วงปลายเดือนเมษายน 2569 หนึ่งในนั้นคือเรือสำราญดิสนีย์เมจิก ควบคุมตัวลูกเรือต้องสงสัยรวม 28 คน ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้โดยสารบนเรือ

โฆษกหน่วยงาน CBP ให้ข้อมูลว่า ทีมสืบสวนสอบสวนลูกเรือ 28 คน ประกอบด้วยชาวฟิลิปปินส์ 26 คน ชาวโปรตุเกส 1 คน ชาวอินโดนีเซีย 1 คน ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัย 27 คนเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสื่อลามกเด็ก พวกเขารับ ครอบครอง ขนส่ง เผยแพร่ ตลอดจนรับชมสื่อผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดทั้งหมดโดนยกเลิกวีซ่าทันทีเพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศ

ดาร์มี เมห์ตา ผู้โดยสารบนเรือดิสนีย์เมจิกใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอตอนจับกุมเอาไว้ เล่าว่าเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวพนักงานเสิร์ฟประจำโต๊ะของเธอไปต่อหน้าต่อตา เจ้าหน้าที่สวมกุญแจมือลูกเรือหลายคนขณะสวมชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมป้ายชื่อ “มันชวนให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก”

ตัวแทนบริษัทดิสนีย์ออกมาชี้แจงจุดยืนขององค์กร บริษัทประกาศนโยบายขั้นเด็ดขาดกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ตัวแทนบริษัทย้ำว่าผู้ต้องหาเกินครึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทดิสนีย์ ส่วนพนักงานดิสนีย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับคดีนี้พ้นสภาพพนักงานของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มรณรงค์สิทธิผู้อพยพเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ยังบุกจับกุมลูกเรือบนเรือสำราญฮอลแลนด์อเมริกา เอ็มวี ซานดัม อีก 4 คนในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย ขณะที่โฆษกท่าเรือซานดิเอโกยืนยันว่าตำรวจท้องที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการกวาดล้างของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

